Eine Nummer zu groß für Geretsried: FC Real Kreuth feiert souveränen Heimsieg

Hatten wiederholt Grund zum Jubeln: die Spieler des FC Real Kreuth beim Heimspiel gegen den TuS Geretsried. © MK

Zweifelsfrei stehen in der Landesliga-Reserve des TuS Geretsried talentierte junge Kicker. Aber beim FC Real Kreuth waren die Loisachtaler mit ihrem Latein schnell am Ende.

Kreuth – Zweifelsfrei stehen in der Landesliga-Reserve des TuS Geretsried talentierte junge Kicker. Aber allein mit diesen Referenzen ist kein Spiel zu gewinnen. Und speziell beim FC Real Kreuth waren die Loisachtaler mit ihrem Latein schnell am Ende. Diszipliniert fingen die Enterbacher die Sturmläufe der Gäste ab und setzten selbst Nadelstiche, gegen die kein Kraut gewachsen war. Der 3:0-Sieg der Kreuther entspricht auch in dieser Höhe dem Spielverlauf.

„Es war schnell zu sehen, dass in Geretsried die meisten Angriffsaktionen über die Nummer sechs liefen“, analysiert FCK-Trainer Tobias Schnitzenbaumer die Spielanlage der Gäste. Aber Thomas Puscher fand für seine Vorlagen nur selten einen Abnehmer. Die Kreuther Defensive überzeugte mit großer Laufarbeit, unterstützt durch Kilian Kölbl aus dem Mittelfeld, der weite Strecken abspulte. Und die abgefangenen Geretsrieder Angriffe brachten Kreuth gefährliche Angriffsaktionen. Das es torlos in die Kabinen ging, schmeichelte den Geretsriedern.

Die Einwechslung von Dan Petru Samoila erwies sich als Glücksgriff für den FC Real. Mit seinem ersten Ballkontakt als neuer Mittelstürmer traf er zum 1:0 (48.). Er stoppte einen langen Ball mit der Brust herunter und überlistete den Keeper in einer 1:1-Situation. Aber auch in Rückstand liegend brauchten die Gäste bis zur 80. Minute, ehe sie das Risiko eingingen und von einer Vierer- auf eine Dreier-Abwehrkette umstellten. „Da hätte es auch gut und gerne 2:0 oder 3:0 stehen können“, erklärt Schnitzenbaumer die fahrlässig vergebenen Chancen seines Teams.

Ein Knackpunkt im Gästespiel war eine rote Karte für Puscher. Er ging nach einem Zweikampf zu Boden und befreite sich mit einem Ellbogen-Check. Zu diesem Zeitpunkt blickten die Platzherren bereits auf einen Zwei-Tore-Vorsprung. Lukas Frank hatte sich auf dem rechten Flügel durchgesetzt und Marinus Höß seine Flanke an den zweiten Pfosten verwertet. Beim 3:0 in der Nachspielzeit hatten sich die Gäste bereits mit der Niederlage abgefunden. Kreuths Kapitän Tobias Frank konnte ohne große Gegenwehr einen langen Ball verwerten. Schnitzenbaumer war zufrieden: „Wir waren taktisch besser und hatten auch mehr Biss.“

ko

FC Real Kreuth – TuS Geretsried II 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Samoila (48.), 2:0 Höss (86.), 3:0 T. Frank (91.) Real Kreuth: Zieringer-S. Mayr, Götschl, M. Mayr, Collette- L. Frank, K. Kölbl, Moritz (48. Samoila), T. Frank-Höss, Mack. Gelbe Karten: M. Mayr, Mack, Götschl, L. Frank, Höss-Öttl, S. Untch.

Rote Karte: Puscher (Ger./89./Ellbogencheck).

Schiedsrichter: Jannis Maurer (SV Bad Tölz).

Zuschauer: 120.