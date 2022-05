Eine Pflichtaufgabe mit Tücken: SV Miesbach beim Schlusslicht Bad Kohlgrub

Teilen

Überlegen, aber lange glücklos waren die Miesbacher und Kapitän Felix Scherer (l.) und Niklas Städter (r.) im Hinspiel gegen den FC Bad Kohlgrub. © Thomas Plettenberg

Der SV Miesbach ist beim punktlosen Schlusslicht Bad Kohlgrub zu Gast, doch es ist eine Pflichtaufgabe mit Tücken.

Miesbach – Der FC Bad Kohlgrub liegt nach wie vor ohne Punkt am Tabellenende der Kreisliga 1 und steht längst als Absteiger fest. Dennoch lieferten die Bad Kohlgruber in den vergangenen Wochen so manchem Team einen harten Kampf und waren oft nah dran am erhofften ersten Punkt. Am Sonntag um 13 Uhr reist der SV Miesbach nach Bad Kohlgrub und möchte freilich drei Punkte mit in die Kreisstadt nehmen. „Natürlich ist das eine Pflichtaufgabe. Wichtig ist, dass wir mit der nötigen Einstellung ins Spiel gehen. Im Vorbeigehen werden wir die Punkte nicht mitnehmen und wir wollen nicht die ersten sein, die dort Punkte lassen“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Die Kreisstädter müssen am Sonntag auf Christian Altenburg (Knieverletzung) und Markus Weinbacher (Erkältung) verzichten. Dafür kehrt Josef Pötzinger in den Kader zurück. „Wir müssen mit Respekt vor dem Gegner ins Spiel gehen, aber natürlich auch an die eigenen Stärken glauben“, fordert Grünwald. Die unglückliche Heimniederlage gegen Murnau ist inzwischen aufgearbeitet. In Bad Kohlgrub wartet aber ein anderer Gegner auf die Kreisstädter. „Wir werden offensiver agieren, müssen sicher das Spiel machen und uns mehr Chancen herausspielen“, erklärt der SV-Coach. Durch den Ausfall von Weinbacher rückt Florian Voit ins Sturmzentrum. Auf den Flügeln werden Sebastian Feicht und Florian Stoib agieren.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Für die Miesbacher geht es im restlichen Verlauf der Rückrunde darum, den fünften Tabellenplatz in der Abschlusstabelle zu erobern, die SV-Kicker wollen die Spielzeit keinesfalls locker austrudeln lassen. „Die Stimmung im Team ist nach wie vor gut, wir haben gegen Murnau trotz der Niederlage ein gutes Spiel gemacht und können alles raushauen, da wir nächstes Wochenende spielfrei sind. Ich habe der Mannschaft schon gesagt, dass das Ergebnis in Bad Kohlgrub die Trainingsintensität der nächsten Woche bestimmen wird“, kündigt Grünwald vielsagend an. ts