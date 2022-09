Eine vermeidbare Niederlage: TuS Holzkirchen verliert gegen Forstinnings erstmals zu Hause

Da nahm das Unheil seinen Lauf: Mit einem abgefälschten Freistoß schoss Abdullah Aynaci den VfB Forstinning gegen den TuS Holzkirchen in Führung.

Von Sebastian Schuch

Der TuS Holzkirchen muss gegen den VfB Forstinning die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen.

Holzkirchen – Drei Spiele hat der VfB Forstinning zuletzt ohne eigenen Treffer verloren. Beim TuS Holzkirchen dauerte es genau 3:31 Minuten, dann war der Bann gebrochen. Der Auftakt vom Ende des Heimnimbus’ der Holzkirchner in dieser Saison. Mit 2:4 mussten sie erstmals in einem Spiel an der Haidstraße alle Punkte abgeben. Eine vermeidbare, aber erklärbare Niederlage.

„Eigentlich muss das Spiel 3:3 ausgehen“, hadert TuS-Trainer Joe Albersinger. Doch die Holzkirchner hatten weder das Spielglück auf ihrer Seite, noch brachten sie die letzte Konsequenz, die letzte Gier auf den Rasen, einen oder gar drei Punkte mitzunehmen. Vielmehr schien die Partie von Beginn an in Richtung Forstinning zu laufen. Bei Abdullah Aynacis frühem Freistoßtor wurde der Ball unhaltbar für Torhüter Benedikt Zeisel abgefälscht. „Der Gegner hat etwas probiert und das Tor geschossen“, fasst Albersinger zusammen. Sein Team brauchte ein paar Minuten und nahm dann das Spiel mehr und mehr in die Hand. Der Lohn: der Ausgleich. Die Holzkirchner spielten Chaka Menelik Ngu Ewodo schön links im Strafraum frei, die Flanke auf den langen Pfosten veredelte Christopher Korkor per Volley. „Wir sind gut zurückgekommen“, lobt Albersinger.

Doppler gelingt Anschlusstreffer

In der Folge schien die Partie zugunsten der Holzkirchner zu kippen. Bis Sean Erten einen Ball auf dem linken Flügel nicht verloren geben wollte und unfreiwillig das 1:2 einleitete. Mohamed Al Hosaini nahm einen langen Schlag wunderbar mit der Brust mit und schweißte den Ball mit der Marke Traumtor von der Strafraumkante in den rechten Knick. „Wir sind gut im Spiel, einen Tick besser – und dann läufst du hinterher“, bemängelt Albersinger. „Solche Tore darfst du nicht kriegen in der Liga.“ Das gilt auch für das 1:3, als Al Hosaini nach einer Ecke doch arg unbedrängt einköpfen konnte.

Wieder dauerte es einige Zeit, bis die Holzkirchner sich gefangen hatten, doch dann blies der TuS zur Schlussoffensive. Den Auftakt machte Lars Doppler, der einen Freistoß von der Sechzehnerlinie einköpfte. Es folgten Pech und falsche Entscheidungen. „Uns fehlt in ein paar Situationen die Coolness, die Klarheit“, sieht Albersinger Verbesserungspotenzial. Gleich mehrmals verpassten seine Akteure den Zeitpunkt für eine Flanke oder verzettelten sich in Zweikämpfen. Exemplarisch steht hier eine Kombination von Korkor und Erten: Nach einem starken Steckpass verzichtete Korkor schon im Strafraum auf eine gute Schussgelegenheit, sein Querpass landete in einem der Forstinninger Verteidigerfüße.

Seidl trifft die latte

Hatten die Holzkirchner bei der Entscheidungsfindung kein Glück, kam auch noch Pech dazu. Unmittelbar nach Dopplers Anschlusstreffer landete ein Hinterkopfball von Tobias Seidl nur an der Querlatte. Albersinger: „Der kann auch hinten reinfallen.“ Zudem sprang Erten eine Brustannahme einen Tick zu weit weg, sodass Forstinnings Keeper Marko Susac den Ball unmittelbar vor dem TuS-Angreifer unter sich begraben konnte. Als Alexander Zetterer mit Ablauf der regulären Spielzeit einen zumindest strittigen Strafstoß verursachte, war die Partie entschieden.

Was Albersinger und die heimischen Zuschauer seiner Mannschaft zugutehalten können: Sie hat bis zum Schluss nicht aufgeben. „Wir wollten die drei Punkte nicht liegen lassen“, lobt der 56-Jährige. „Wir waren gut im Spiel, auch in Unterzahl dominant“, zieht er das Positive aus der Partie. An deren Ende dennoch die erste Heimniederlage steht.

TuS Holzkirchen – VfB Forstinning 2:4 (1:2)

TuS Holzkirchen: Zeisel - Doppler, Keskin, Zetterer, Ngu Ewodo (66. Ziljkic), Korkor, Erten (90. Gumberger), Haunolder, Chauque (46. A. Bauer), Seidl (84. Lindner), Krepek (84. Siebler).

Tore: 0:1 Aynaci (4.), 1:1 Korkor (22.), 1:2/1:3 Al Hosaini (36./58.), 2:3 Doppler (70.), 2:4 Damjanovic (90.+2/FE).

Gelbe Karten: Keskin, Korkor, Haunolder, Zetterer - Damjanovic, Hirt.

Zeitstrafe: Erten (79./TuS/Foul).

Schiedsrichterin: Paulina Koch.

Zuschauer: 100.