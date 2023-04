Eins gegen Zwei: FC Real Kreuth beim SV Münsing

Erst zwei Gegentore ließ die Kreuther Defensive um (v.r.) Maxi Mayr und Kilian Kölbl in der Abstiegsrunde zu. © MK

Der FC Real Kreuth gastiert zum Spitzenspiel beim SV Münsing-Ammerland und will sich weiter absetzen.

Kreuth – Für Wintersportler eine helle Freude, sorgte der Schneefall am vergangenen Wochenende bei den Kreuther Kickern für eine Spielabsage. Eine Wiederholung ist nicht zu befürchten. In Münsing hat der Frühling längst Einzug gehalten. Dem Kreuther Gastspiel beim SV ansässigen SV am Sonntag (16 Uhr) Steht somit nichts im Weg.

Die Truppe vom Ostufer des Starnberger See steht unter Leistungsdruck. Eine 0:2-Schlappe gegen TSV Otterfing hat die Planungen ins Wanken gebracht. „Wir waren zu schläfrig. Von vorne bis hinten mau“, knurrt Ralf Zahn, nach der – die bisherigen Ergebnisse des Jahres 2023 gesehen – überraschenden Niederlage am Nordring. Aber wer den ehemaligen Bayernligaspieler kennt, weiß, dass er keine Kollektivansprache gehalten, sondern jeden Einzelnen seiner Spieler ins Gebet genommen hat. Verbunden mit der Forderung, die Scharte auszuwetzen.

In dieser für die Münsinger schwierigen Phase erscheinen die Kreuther am Starnberger See. Nach den bisherigen Resultaten in der Abstiegsrunde mit breiter Brust. Die Tabelle betrachtet, wartet das Spitzenspiel der Liga. Also Eins gegen Zwei. „Wir werden zweifelsfrei nicht den Fehler machen, gnadenlos auf Sieg zu spielen“, erklärt Tobias Schnitzenbaumer, „aber wenn es sich nach dem Spielverlauf so ergibt, nehmen wir die drei Punkte gerne mit.“

Der Kreuther Trainer hat im Vorfeld nicht nach einer Schwachstelle des Gegners gesucht, sondern im Training Kleinigkeiten in seiner eigenen Truppe verfeinert. Er will, dass seine Mannschaft nicht reagiert, sondern agiert. Nicht im Hurra-Stil schon mit Pressing am gegnerischen Strafraum, sondern wohl überlegten Nadelstichen ab der Mittellinie. Variabel vorgetragen. Also sowohl über die Außen, wie auch durch die Mitte. Dass hierzu viel Laufarbeit im Spiel ohne Ball erforderlich ist, weiß er. Aber hier sieht er bei seiner Truppe kein Problem. Auch wenn Lukas Frank bei der Berufsfeuerwehr gebunden und Max Schmid angeschlagen ist. ko