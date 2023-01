Eishockey Landesliga: SG Schliersee/Miesbach 1b unterliegt EV Moosburg - Bitteres Gegentor kurz vor Schluss

Teilen

Mit Vollgas in die Erfolgsspur: Die Moosburger Puckjäger um Cedrick Chagnon (vorne) wollen nichts mit der Gefahrenzone zu tun haben. Ein Sieg am Freitag gegen die SG Schliersee/Miesbach 1b hat dabei geholfen. © Hölzl

In Moosburg unterliegt die SG Schliersee/Miesbach 1b mit 1:2 dem EV Moosburg - doch es war knapp. Die Renken hatten im Spiel ordentlich Gas gegeben.

Schliersee/Miesbach – Nah dran an einem Punktgewinn war die SG Schliersee/Miesbach 1b zum Start der Landesliga-Abstiegsrunde. Zwei Minuten vor Ende des Auswärtsspiels beim EV Moosburg stand noch ein 1:1-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Den zweiten Treffer der Hausherren konnten die Gäste dann aber nicht mehr egalisieren, sodass sich die Moosburger mit dem 2:1-Heimerfolg die drei Punkte sicherten und sich im Klassement weiter von den Landkreis-Cracks absetzen konnten.

Zu Beginn des Spiels waren die Gäste ein wenig überrascht vom forschen Auftakt der Hausherren. „Wir haben etwas gebraucht, um uns auf den bislang unbekannten Gegner einzustellen. Moosburg hat uns etwas überrumpelt, sie hatten sehr schnelle Außen“, berichtete SG-Trainer Mario Weiler. So gelang den Hausherren Mitte des ersten Durchgangs der Führungstreffer durch einen Schuss von der Blauen Linie. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Renken immer besser in die Partie. So war das Spiel ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten.

Keine Treffer im zweiten Durchgang - Schlusstreffer entscheidet kurz vor dem Spielaus

Im zweiten Durchgang fielen keine Treffer. Die Landkreis-Cracks kämpften wacker und verdienten sich so den Ausgleich durch Florian Zeller. Fortan machten die Schlierseer und Miesbacher Druck und waren näher am Siegtreffer als die Hausherren. Doch wieder einmal scheiterten die Renken an der Chancenauswertung, erst an der Querlatte, dann bei einem Alleingang. Dies rächte sich zwei Minuten vor der Schlusssirene, als die Moosburger das Siegtor erzielten. Bei einem Schuss von der Blauen Linie war SG-Keeper Markus Veicht die Sicht verdeckt, sodass er keine Chance hatte. „Es war ein dämliches Gegentor, weil wir die Scheibe nicht über die eigene Blaue Linie gebracht haben“, sagte Weiler. Die verbleibenden 90 Sekunden reichten den Gästen dann nicht, um das Ergebnis noch ein weiteres Mal zu egalisierten, sodass die Punkte am Ende in Moosburg blieben.

„Unsere Abschlussschwäche zieht sich schon durch die ganze Saison, und das war auch in Moosburg der Grund für die Niederlage“, resümierte Weiler. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen starken Gegner, aber wir sind selbst schuld, dass wir am Ende als Verlierer vom Eis gehen, weil wir einfach das Tor nicht machen.“ Der Mannschaft will er keinen Vorwurf machen: „Es haben alle gekämpft.“ An der Leistung und Einstellung habe es nicht gefehlt. Aber: „Wir müssen jetzt weiter am Abschluss arbeiten und es in den letzten zehn Spielen vor dem gegnerischen Tor besser machen“, sagte Weiler. ts

EV Moosburg – SG Schliersee/Miesbach 1b 2:1 (1:0/0:0/1:1) SG 1b: Veicht (Jetter) - Haug, S. Empl, F. Empl, Kögl - Seefeldt, Eggert, Zorn, Tippl, Galler, Zeller, Pfeiffer, Kimmerl, Ziegler, Stumböck, Schorer. Torfolge: 1:0 (10.) Changnon (Hanöffner), 1:1 (47.) Zeller (Tippl, Eggert), 2:1 (59.) Majercik (Changnon, Stuckenberger). Strafen: EV 6 - SG 8. Zuschauer: 80.