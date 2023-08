Ende des Fußball-Entzugs für den SV Miesbach

Offensiv-Qualitäten als großer Trumpf: Sean Erten (l.) und der SV Miesbach wollen gegen den SV Münsing wie beim 5:1-Auftaktsieg gegen den Lenggrieser SC das Spiel diktieren. © Max Kalup

Zwei Wochen ist der letzte Auftritt des SV Miesbach in der Kreisliga schon her. Deswegen können Trainer und Mannschaft das Heimspiel gegen den SV Münsing am Samstag um 14 Uhr kaum erwarten.

Miesbach – Nach zwei Wochen ohne Spiel ist der SV Miesbach heiß auf die nächste Aufgabe. In der Kreisliga 1 empfangen die Miesbacher am Samstag um 14 Uhr den SV Münsing. Auf den Auftaktsieg gegen Lenggries folgte eine ärgerliche Absage der Partie in Berg (wir berichteten). Inzwischen steht der Nachholtermin fest. Die beiden Vereine haben das Heimrecht getauscht. Nun wird am Dienstag, 12. September, um 20 Uhr in Miesbach gespielt.

Vorher warten aber noch drei andere Partien, als erstes das Heimspiel gegen Münsing. Die Vorfreude bei Trainer Hans-Werner Grünwald ist groß: „Endlich wieder ein Spiel. Die Pause hat uns nicht unbedingt in die Karten gespielt, aber wir werden da jetzt nicht nachtarocken, sondern uns auf die nächste Aufgabe konzentrieren.“

Die Trainingseinheiten während der Woche waren gut besucht. Bis auf Josef Pötzinger, den eine Mandelentzündung bis auf Weiteres zum Aussetzen zwingt, kann Grünwald aus dem Vollen schöpfen. Marinus Veit hatte zuletzt noch Probleme mit dem Nacken, wird aber wohl spielen können. Münsing ist mit zwei Niederlagen gegen den TuS Geretsried II (1:3) und beim FC Real Kreuth (1:2) gestartet. In der letzten Saison hatten die Gäste den Klassenerhalt erst in der Relegation gegen die SG Aying/Helfendorf eingetütet. „Münsing hat gute Einzelspieler, die wir neutralisieren müssen und mit Ralf Zahn einen erfahrenen Trainer, der sich bestimmt schon einen Plan zurechtgelegt hat“, vermutet Grünwald. Der Miesbacher Trainer erwartet einen defensiv eingestellten Gegner. Umso wichtiger wird es sein, nicht in Rückstand zu geraten, da sich die Gäste dann vermutlich in der eigenen Hälfte verschanzen und die Räume noch enger machen würden. „Die Liga ist sehr eng, wir werden Münsing nicht an den ersten beiden Ergebnissen messen. Das kann schnell nach hinten losgehen“, ergänzt Grünwald.

Die Miesbacher wollen das Spiel selbst in die Hand nehmen und ihre Offensivqualitäten wie beim Auftaktmatch gegen den Lenggrieser SC voll ausspielen. „Daheim wollen wir natürlich wieder drei Punkte holen“, fordert Grünwald. „Wir wollen die gleiche Spielfreude zeigen, nach vorne spielen und uns viele Chancen erarbeiten wie beim ersten Spiel gegen Lenggries.“