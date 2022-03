Endlich alles mitgenommen: TuS Holzkirchen gelingt beim TV Aiglsbach mit 4:1 der erste Sieg 2022

Bereit für das nächste Auswärtsspiel – diesmal beim TSV Kastl – ist Toni Bauer (M.). Er erzielte das 4:1 per Elfmeter und hatte gleich zu Beginn die Chance zum 1:0 auf dem Fuß. © Archiv Thomas Plettenberg

Es ist ein Sieg, der sich am Ende richtig gut anfühlt. Denn: Einerseits bescherte der 4:1-Auswärtserfolg des TuS Holzkirchen am Mittwochabend beim TV Aiglsbach den Grün-Weißen den ersten Dreier in diesem Jahr. Andererseits konnten sich die TuS-Kicker dadurch endlich für die mutigen Auftritte auf fremden Plätzen belohnen.

„Es war wieder ein sehr umkämpftes Spiel“, berichtet TuS-Coach Joe Albersinger. „Damit konnten wir an die Leistung vom vergangenen Sonntag anknüpfen.“

Im Vergleich dazu präsentierten die Holzkirchner allerdings erneut eine veränderte Startelf. So durfte beispielsweise Angreifer Sean Erten von Beginn an ran. „Er hat sich gut im Training gezeigt und sich das damit erarbeitet“, erklärt Albersinger. Ebenso feierte Kapitän Maxi Drum sein ersehntes Comeback nach Verletzungspause und rückte in den Abwehrverbund. Dagegen musste Franz Fischer aufgrund eines Magen-Darm-Infekts kurzfristig passen.

So entwickelte sich vor den rund 200 Zuschauern an der Sportanlage in Aiglsbach eine muntere Anfangsphase. Die Holzkirchner fanden dabei gut in die Partie – Toni Bauers erster Warnschuss strich nur knapp am Kasten vorbei.

„Aiglsbach hat sich dagegen mehr aufs Kontern verlegt“, sagt Albersinger. Nicht ohne Erfolg: Der TVA tauchte so immer wieder gefährlich vor dem Kasten von TuS-Keeper Benedikt Zeisel auf, ehe Aiglsbachs Stefan Liebler in der 25. Minute sogar den nicht unverdienten Treffer zum 1:0 für die Heimmannschaft markieren konnte. „Aus einer abseitsverdächtigen Position heraus“, wie Albersinger ergänzt.

Seine Schützlinge waren in der Folge aber nur kurz geschockt. Denn nur acht Minuten später zirkelte TuS-Angreifer Erten bei seiner Rückkehr in die Startelf einen Eckball perfekt auf den Kopf von Mitspieler Sepp Kollie. Der Youngster bugsierte daraufhin die Kugel zum 1:1-Ausgleich ins Netz. „Danach hatten wir noch richtig gute Chancen“, resümiert Trainer Albersinger. „Wir wollten unbedingt in Führung gehen.“

Daraus wurde allerdings vorerst nichts. Vielmehr kamen die Gastgeber mit viel Schwung aus der Kabine, doch der TuS-Abwehrverbund hielt den Angriffen stand. Und vorne zeigten sich die Grün-Weißen überaus kaltschnäuzig. Mittels eines fulminanten Drehschusses aus kurzer Distanz brachte Holzkirchens Stefan Lechner sein Team nach einer knappen Stunde mit 2:1 in Front. „Wir haben uns dann spielerisch gut durchgesetzt“, stellt Albersinger fest. „Es war eine sehr gute Leistung.“

Nicht zuletzt sorgte so Holzkirchens Christopher Korkor mit seinem Tor zum 3:1 aus der 70. Minute für die Vorentscheidung. Obendrein verwandelte TuS-Offensivmotor Toni Bauer in der Schlussphase noch einen Foulelfmeter zum 4:1 und bescherte somit den Holzkirchnern einen erfolgreichen Abend und einen Sieg, der sich unglaublich gut anfühlt.

Diesen positiven Schwung wollen die Holzkirchner ins kommende Wochenende mitnehmen. Denn am morgigen Samstag wartet ab 14 Uhr mit dem TSV Kastl die nächste schwere Auswärtspartie bei einem Team aus dem Tabellenkeller der Landesliga Südost. Coach Albersinger will trotzdem nur auf die eigenen Hausaufgaben schauen: „Am Ende des Tages geht es immer darum, die eigene Leistung zu bestätigen und intensiven Fußball zu spielen.“

Allerdings wird Albersinger dabei länger auf Verteidiger Alexander Zetterer verzichten müssen. Nach seiner Verletzung am vergangenen Sonntag brachte die MRT-Untersuchung nun Klarheit. Der 25-Jährige hat sich einen Innenbandriss im Knie sowie einen Anriss des Kreuzbandes zugezogen. Trotzdem wollen die TuS-Kicker am Wochenende die nächsten Punkte einfahren, wie der Coach betont: „Wir wollen nicht locker lassen.“

TV Aiglsbach – TuS Holzkirchen 1:4 (1:1)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Kollie, Drum, Seidl (87. Lindner) – Keskin, Fischer, Korkor, A. Bauer (73. S. Bauer), Paal – T. Bauer (90. Feurer), Lechner, Erten (79. Siebler).

Tore: 1:0 Liebler (25.), 1:1 Kollie (33.), 1:2 Lechner (59.), 1:3 Korkor (70.), 1:4 T. Bauer (87./Foulelfmeter).

Gelbe Karten: Bräuning – Korkor.

Gelb-rote Karte: Gröber (TVA/90.+5).

Schiedsrichter: Florian Islinger.

Zuschauer: 200.