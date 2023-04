Endlich das erste Heimspiel für die DJK

Das Wetter könnte auch am Wochenende für die eine oder andere Wendung auf den Fußballplätzen sorgen. Hier ist das Duell zwischen Darching (weiß) und Irschenberg in der Vorrunde zu sehen. © Ralf Poeplau

Die Darching empfängt ASC Geretsried, der TSV Irschenberg ist in Eurasburg unter Zugzwang und der SV Bayrischzell will gegen den SV Bad Tölz nachlegen.

Landkreis – Spannende Duelle erwarten die Landkreis-Teams aus der Region am Wochenende in der Kreisklasse. Bereits am Freitag waren der FC Rottach-Egern und der TSV Weyarn im Einsatz, die Spiele waren bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Auf das erste Heimspiel der Rückrunde freut sich die DJK Darching in der Meisterrunde, nachlegen möchte in der Abstiegsrunde der SV Bayrischzell und Irschenberg steht unter Zugzwang. Die Partie des SV Warngau wurde abgesagt.

Meisterrunde B

DJK Darching – ASV Geretsried So. 15 Uhr

Nach den beiden Unentschieden in Ascholding und Aying kann die DJK Darching am Sonntag endlich ihr erstes Heimspiel in der Meisterrunde austragen. Um 15 Uhr empfängt man den ASC Geretsried, der aktuell auf dem dritten Rang liegt – sechs Punkte vor der DJK bei einem Spiel mehr. „Der ASC gehört mit Sicherheit zu den technisch stärksten Mannschaften und ist gespickt mit guten Fußballern, die auch schon höher gespielt haben. Wir freuen uns riesig auf das erste Heimspiel“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Die Trainingsbeteiligung war während der Woche sehr hoch, allerdings sorgte der tiefe Trainingsplatz für schwierige Bedingungen.

Abstiegsrunde G

SV Eurasburg-Beuerberg – TSV Irschenberg So. 14 Uhr

Der TSV Irschenberg ist beim Auswärtsspiel in Eurasburg unter Zugzwang. Mit zwei Punkten liegen die Irschenberger am Tabellenende und drohen den Kontakt zum rettenden Ufer zu verlieren. Hinzu kommt, dass mit Bernd Kirchberger nach seiner Verletzung aus dem jüngsten Spiel in Bayrischzell ein weiterer Stammspieler für den Rest der Saison ausfällt. „Wir haben noch die Möglichkeit, die Klasse zu halten, und müssen in Eurasburg punkten. Der Gegner wird wieder stark sein, aber wir wissen, was wir können“, sagt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Ein Punktgewinn ist das Minimalziel, eigentlich braucht der TSV aber deren drei, um dran zu bleiben.

SV Bayrischzell – SV Bad Tölz So. 15 Uhr

Mit dem Heimsieg gegen Irschenberg konnte sich der SV Bayrischzell von den Abstiegsrängen absetzen. Sieben Punkte liegt man aktuell vor dem Relegationsplatz. Ein gutes Polster, das aber noch nicht zum Klassenerhalt reichen wird. Daher wollen die SV-Kicker gegen den Tabellenführer nachlegen. „Unser Heimspiel gegen Bad Tölz ist eine schwierige Aufgabe, aber wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung zu begleichen. Wenn wir mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen, können wir die Partie gewinnen“, gibt sich SV-Trainer Wacco Schmid selbstbewusst. Beim ersten Aufeinandertreffen setzten sich die Isarwinkler auf dem heimischen Kunstrasen klar mit 3:0 durch, nun wollen die Bayrischzeller Revanche.

Abstiegsrunde H

FF Geretsried – SV Warngau abgs.

Der SV Warngau wäre am Samstag eigentlich bei den Fußballfreunden Geretsried zu Gast gewesen, doch die Begegnung wurde abgesagt. Den von Warngau angebotenen Heimrechttausch lehnte Geretsried ab. „Uns wurde gesagt, der Platz wird von der Gemeinde nicht gemäht und es sind Pfützen auf dem Rasen. Der Kunstrasen beim TuS ist belegt“, erklärt Warngaus Trainer Daniel Mayer. Zum Unmut der Gäste wurde die Begegnung deshalb auf Mittwoch, 17. Mai verlegt. ts