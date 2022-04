Endlich das erste Heimspiel: TuS Holzkirchen empfängt FC Unterföhring

Offensiver Taktgeber des TuS Holzkirchen könnte Franz Fischer im Heimspiel gegen den FC Unterföhring sein. Wobei gegen den Tabellenzweiten vor allem die Defensive gefordert werden dürfte. © Thomas Plettenberg

Nach dreiwöchiger Pause greift der TuS Holzkirchen wieder in das Landesliga-Geschehen ein - mit einem Heimspiel gegen den FC Unterföhring.

Holzkirchen – Eines ist klar: Der typische Fußballer bewegt sich lieber im Wettbewerbs- als im Trainingsmodus. Und je mehr Trainingseinheiten aufeinander folgen, ohne dass dazwischen ein Punktspiel stattfindet, desto weniger Freude verspüren die meisten Spieler an jenen Einheiten. Nun hat es die Situation beim Landesligisten TuS Holzkirchen so ergeben, dass – mitten in der Rückrunde – das letzte Pflichtspiel mehr als drei Wochen zurückliegt.

Im Falle der Mannschaft von Trainer Joe Albersinger war es eine schmerzhafte 0:3-Pleite beim SV Erlbach, auf die man bisher nicht reagieren konnte. Stets machte den Mannen von der Haidstraße das Wetter einen Strich durch die Rechnung. An diesem Wochenende soll endlich das nächste Punktspiel und gleichzeitig das erste Heimspiel des TuS in diesem Jahr stattfinden. Der Gegner: kein Geringerer als der Tabellenzweite FC Unterföhring.

„Man kann wohl sagen, dass wir keinerlei Rhythmus haben“, beschreibt Beni Gulielmo das Offensichtliche. Der Mittelfeldmotor der Holzkirchner scharrt schon seit Wochen mit den Hufen und möchte zusammen mit seinen Teamkameraden einen Weg zurück in die Erfolgsspur finden. „Wir sind mittlerweile mehr als ausgeruht – noch dazu wollen wir den Fans beim ersten Heimspiel schon was bieten.“

Gulielmo: Wissen, wie wir Unterföhring ändern können

Als Gegner kämen hierzu sicherlich angenehmere infrage: Die Unterföhringer, die mit Burhan Bahadir oder Tayfun Arkadas einige in Holzkirchen bekannte Gesichter in ihren Reihen haben, stellen mit 77 Toren die mit Abstand beste Offensive der Liga (Erlbach folgt mit 69). Zudem führt Bastian Fischer mit 21 Treffern die Torjägerliste an und ist mit zwölf Assists auch ganz weit vorne. „Ich denke, vollkommen werden wir diese Offensive nicht stoppen können, dafür haben sie zu erfahrene Spieler“, ist sich Gulielmo sicher und gibt sich gleichzeitig angriffslustig: „Wir werden aber alles geben und wissen, wie wir sie ärgern können.“

Das Gute für den TuS: Bis auf die Langzeitverletzten wie Alexander Zetterer kann Coach Albersinger erstmals seit langem auf alle Spieler seines Kaders zurückgreifen. „Das ist auch wichtig für die kommenden Wochen“, betont Gulielmo. Der Holzkirchner Übungsleiter kann also in Ruhe die vielen Trainingseinheiten bewerten und sondieren, wer einen Platz in der Startelf verdient hat.

Aron Mättig, Sebastian Bauer und Lukas Krepek dürften die Plätze in der Innenverteidigung unter sich ausmachen. Im Sturm hat der 56-Jährige die Wahl zwischen Franz Fischer, Stefan Lechner, Sean Erten oder Christopher Korkor, wobei die beiden Letzteren auch auf den Außen flexibel einsetzbar wären.

Einer Sache ist sich der gesetzte Gulielmo völlig bewusst: „Die Chancen, die wir bekommen, müssen wir nutzen – denn allzu viele werden es nicht werden.“ Wie das geht, bewies der TuS beim 2:1-Sieg im Hinspiel.

Zum Spiel

Samstag, 16. April, 14 Uhr, Stadion an der Haidstraße.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Keskin, S. Bauer, Mättig, Kollie – Gulielmo, Drum, T. Bauer, Korkor – Fischer, Lechner.

Auf der Bank: Grünewald, Krepek, Paal, A. Bauer, Erten, Seidl, Siebler, Boubacar, Ferraro.

Schiedsrichter: Alexander Schuster.