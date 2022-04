Endlich geht es wieder um Zählbares: TuS Holzkirchen gastiert in Rosenheim

In einem knappen Duell setzte sich der TuS Holzkirchen im Hinspiel gegen Rosenheim durch, wenngleich Tobias Seidl (r.) dieses Kopfballduell verliert. © Max Kalup

Nach zwei ausgefallenen Heimspielen ist der TuS Holzkirchen auswärts beim SB DJK Rosenheim gefordert.

Holzkirchen – Ganze 13 Tage Pause musste der TuS Holzkirchen seit der 0:3-Niederlage gegen Erlbach einlegen. Doch nun – zwei ausgefallene Heimspiele später – steht endlich die Möglichkeit bevor, diese Pleite vergessen zu machen. Die Mannen von Coach Joe Albersinger treffen am heutigen Freitag auswärts auf den SB DJK Rosenheim.

Die Krux: Holzkirchen fehlt nach der Zwangspause der Spielrhythmus, und die Rosenheimer werden besonders giftig auftreten, da sie jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg benötigen. „Es wäre schon besser, wenn du im normalen Takt bist, wo du jede Woche spielen kannst“, erklärt Albersinger. „Aber auch, wenn wir aktuell nicht in diesem Takt sind, sehe ich uns in der Lage, ein gutes Spiel abzuliefern. Wir müssen unser Gesicht wieder zeigen, welches wir das letzte Mal in Aiglsbach (4:1, letzter Holzkirchner Sieg, Anm. d. Red.) präsentiert haben.“ Auch Aiglsbach steckt im Abstiegskampf, und der TuS hat gezeigt, wie es gegen solche Gegner gehen kann, wenngleich dasselbe Vorhaben nur einen Spieltag später gegen Kastl (0:2) in die Hose ging.

Der 56-jährige Übungsleiter sieht nicht nur deshalb einen Schlüssel in der eigenen Gier. „Auch wir müssen uns Woche für Woche beweisen, wollen Erfolgserlebnisse sammeln und Punkte holen“, macht Albersinger deutlich. „Die, die da unten stehen, geben jede Woche 110 Prozent, und das wollen und müssen wir auch. Deswegen trainiert man und betreibt diesen ganzen Aufwand.“

1:0-Sieg in der Vorrunde

In der Vorrunde setzten sich die Holzkirchner knapp mit 1:0 durch. Mann des Spiels war Christopher Korkor, der die Begegnung mit einem verwandelten Strafstoß entschied. Heute muss der TuS ohne seinen Elf-Tore-Mann auskommen: Der 27-Jährige ist beruflich verhindert. Neben dem Flügelspieler fehlen Mittelfeldspieler Florian Siebler und aller Wahrscheinlichkeit nach Franz Fischer. Der erfahrene Stürmer kämpft noch mit einer Rippenprellung vom Erlbach-Spiel, sodass er höchstens als Not-Joker auf der Ersatzbank sitzen könnte.

Was es darüber hinaus zu schaffen gilt: Dass die Holzkirchner defensiv wieder sattelfester agieren und eine stabile Ordnung auf den Platz bekommen. Nach fünf Gegentoren in zwei Spielen bleibt die Frage, wie Abwehrboss Alexander Zetterer ersetzt werden kann. Dass Kapitän Maxi Drum in die Innenverteidigung zurückrutschen könnte, scheint ausgeschlossen – besonders weil mit Siebler dessen potenzieller Nachrücker auf der Sechs neben Benidict Gulielmo sicher fehlt.

Folgerichtig fordert Holzkirchens Trainer: „Wir müssen ihn im Verbund und kollektiv ersetzen. Es ist eine gute Gelegenheit für die Spieler, die in der Defensive stehen, sich zu beweisen. Das wollen und können sie auch.“

Zum Spiel

Freitag, 8. April, 19.30 Uhr Josef-März-Stadion Rosenheim.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Keskin, S. Bauer, Krepek, Kollie – Gulielmo, Drum, T. Bauer – Erten, Lechner, Seidl.

Auf der Bank: Grünewald, Paal, Mättig, A. Bauer, Fischer, Boubacar, Lindner.

Schiedsrichter: Florian Braunsperger.