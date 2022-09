Endlich wieder Tore schießen: TuS Holzkirchen II empfängt RW Bad Tölz

Defensiv präsentierte sich die TuS-Defensive um Torhüter Markus Grünewald zuletzt sehr ordentlich. © MK

Auf den TuS Holzkirchen II wartet ein wichtiges Heimspiel. Gegen RW Bad Tölz soll die Torflaute endlich enden.

Holzkirchen – Am Dienstagabend ist an der Holzkirchner Haidstraße schon eine gewisse Art Druck zu spüren – bei beiden beteiligten Teams. Denn der dort heimische TuS Holzkirchen II empfängt den SC Rot-Weiß Bad Tölz zum Nachholspiel und die Marschroute ist klar: „Wenn wir siegen wollen, dann da“, stellt TuS-Coach Florian Ächter klar. Sein Team verlor die letzten beiden Partien. Noch schlimmer: Ohne dabei ein eigenes Tor zu erzielen.

Genau das ist es, was dem Holzkirchner Übungsleiter vor dem Duell mit dem Aufsteiger aus Bad Tölz die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. „Die Chancen waren ja da“, meint er. „Aber irgendwann ist es dann auch eine Sache der Konzentration.“ Seine Lösung: Arbeiten, Routinen schaffen und vor allem dem ganzen Prozess Ruhe verleihen. „Das geht ja auch den Stürmern in den höchsten Ligen so, dass sie mal nicht treffen“, sagt er und fügt an: „Wir haben viele Gespräche geführt und irgendwann wird der Knoten auch platzen.“ Erschwerend kommt auch hinzu, dass die TuS-Reserve – mit Ausnahme des Kantersiegs gegen die abgeschlagenen Sauerlacher – in dieser Saison noch zu keinem einzigen Torerfolg gekommen ist. Das soll sich freilich gegen Bad Tölz ändern. Und die Chancen dürften nicht schlecht stehen, schließlich konnten die Tölzer auch erst einmal gewinnen und mussten zuletzt sogar drei Pleiten in Serie einstecken. „Aber denen geht es genauso wie uns, die wollen auch gewinnen“, weiß Ächter.

Was der TuS-Coach allerdings noch nicht weiß: Mit welchen Verstärkungen er am Dienstag rechnen kann. Dennoch dürfte der eine oder andere Akteur aus der Landesliga hinzustoßen und versuchen zu helfen, dass es den Grün-Weißen endlich wieder gelingt, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. meh