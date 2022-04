Endspurt reicht nicht für Punkte: TSV Otterfing unterliegt im Heimspiel gegen SV Saaldorf

Hatte zum Schluss noch einiges zu tun: Die Abwehr des SV Saaldorf (in Rot) geriet durch den späten Ansturm des TSV Otterfing (in Weiß) gehörig unter Druck. © Max Kalup

Der TSV Otterfing hat sein Heimspiel gegen den SV Saaldorf verloren - allerdings nur knapp. Ein Pfostenschuss hat den Ausgleich kurz vor Schluss verhindert.

Otterfing – Der SV Saaldorf präsentierte sich am Otterfinger Nordring so, wie es sich für eine Spitzenmannschaft in der Bezirksliga gehört: kombinationsstark und mit mächtigem Druck aufs Tor. Die 3:0-Führung war also durchaus verdient. In der Schlussphase aber zündeten die Otterfinger den Turbo, kamen auf 2:3 heran und scheiterten in allerletzter Sekunde am Pfosten.

„Wenn man gegen einen so starken Gegner das Unentschieden auf dem Fuß hat, ist das gut für die Psyche und gibt Rückenwind für die kommenden Aufgaben“, erklärt Mike Probst. Der TSV-Trainer hatte mit Blick auf das Montagsspiel in Dorfen beim Stand von 0:3 alle Reservisten auf den Platz geschickt. „Irgendwo war bei dem Rückstand in der 70. Minute die Messe schon gelesen und so erhielten alle auf der Bank, die einigermaßen fit und gesund waren, Einsatzzeiten“, erörtert Probst, dass er selbst nicht mehr an einen Kurswechsel glaubte.

Der Gegner aus dem Rupertiwinkel zeigte am Nordring, wie man Fußball zelebrieren kann, wenn das hierzu notwendige Potenzial vorhanden ist. Unaufgeregt lief die Angriffsmaschinerie, egal ob über die Mitte oder die Außen. Allerdings war nach zwei Lattentreffern erst der dritte Versuch erfolgreich. Markus Rehrl stand hier nach einem Rückpraller von der Querlatte richtig. Auch nach dem 0:1 (20.) bestimmten die Gäste das Geschehen – abgesehen von zwei Minichancen durch Maximilian Denger (33.) und Florian Bacher (37.). Das 0:2 (40.) war klasse aufgebaut. Schneller Vorstoß über den Flügel, maßgerechte Flanke und dann krachte es.

Als nach dem Seitenwechsel noch das 0:3 (63.) fiel, waren die Hoffnungen auf einen Otterfinger Punktgewinn am Minimum. Dengler, Bacher und Andreas Eder gingen vom Platz. Dann aber belohnte sich Stefan Ott selbst. Erst ein Tempo-Solo und dann ein wunderbarer Heber zum 1:3. Das offensichtliche Vorhaben der Saaldorfer, die Zeit bis zum Sieg herunterzuspielen, ging nicht auf. Christian Blaschke fing einen Querpass ab, brachte Alexander Küfler mit einer Steilvorlage ins Spiel und der eingewechselte Stürmer traf zum 2:3.

Urplötzlich brannte es lichterloh bei den Saaldorfern. Nach einer Ecke in der Nachspielzeit verließ sogar der Otterfinger Torwart sein Gehäuse, um zusätzlichen Druck aufzubauen. Die Vorlage kam auf das lange Fünfer-Eck. Hier herrschte Konfusion pur. Erst eine Kopfball-Stafette und dann mehrere vergebliche Saaldorfer Versuche, das Leder aus der Gefahrenzone zu schlagen. So kam Michael Holzmair an den Ball und angesichts der heranstürmenden gegnerischen Meute zog er sofort ab. Der Einwechselspieler machte alles richtig, aber er hatte Pech. Sein Schuss in der 96. Minute ging an den Pfosten.

ko

TSV Otterfing – SV Saaldorf 2:3 (0:2)

TSV Otterfing: Westner - J. Eder, Blaschke, Höcker, K. Eder-M. Eder, A. (73. Küfler) Eder, Ott (86. Holzmair), Scherer (78. Lankes) - Bacher (73. Noderer), Dengler (73. Schmiedel)

Tore: 0:1 Rehrl (20.), 0:2 Großschädl (40.), 0:3 Hauser (63.), 1:3 Ott (77.), 2:3 Küfler (92.)

Gelbe Karten: Scher, J. Eder, M. Eder, Ott, K. Eder-Kern, Schreyer. Schiedsrichter: K. Badmann (FC Perlach)

Zuschauer: 50