Enges Derby zwischen Weyarn und Darching bleibt ohne Sieger

Vor Zweikämpfen schreckte am Mittwochabend kein Akteur zurück. Hier duellieren sich Darchings Jörg Tovarnak und Weyarns Torschütz Ferhat Aksoy unter den Augen von Marinus Epp um den Ball.

1:1 im Nachholspiel

Von Thomas Spiesl schließen

Ein rassiges Derby zwischen dem TSV Weyarn und der DJK Darching bleibt ohne Sieger. Ein gerechtes Ergebnis, sind sich die Trainer einig.

Weyarn – Ein intensives aber keineswegs überhartes Derby bekamen die gut 100 Zuschauer in Weyarn zu sehen, wo die DJK Darching zu Gast war. Bei regnerischem Wetter erwischten die Hausherren den besseren Start und dominierten zunächst das Spielgeschehen. „In den ersten 30 Minuten war Weyarn klar überlegen, wir waren nicht auf dem Platz“, bemängelt DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Die Hausherren ließen zuerst eine Großchance liegen, ehe Ferhat Aksoy die Klosterdörfler nach Vorarbeit von Albert Michl in Front schoss. Dann versäumte es Weyarn den zweiten Treffer nachzulegen, ehe Darching besser ins Spiel fand und Chancen kreierte. Mit 1:0 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt drückten die Gäste vehement auf den Ausgleich. Dieser fiel nach 68 Minuten, als Manfred Sitzberger nach einem Freistoß abstaubte. Die DJK hatte noch Möglichkeiten auf den Siegtreffer, doch auch Weyarn kam bei Kontern zu Chancen. Unter anderem traf Quirin Bartl für den TSV aus gut 30 Metern den Pfosten.

Nach einer turbulenten Schlussphase blieb es beim leistungsgerechten 1:1. „Wir haben nach der Pause ins Spiel gefunden, Weyarn hat stark verteidigt, es war ein gerechtes Unentschieden“, resümierte Lachemeier. „So muss ein Derby sein. Kompliment an die Mannschaft, die einen starken Kampf geliefert hat. Wir haben alles reingeworfen und sind mit dem Punkt zufrieden“, sagte TSV-Trainer Helmut Schenk.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Die DJK bleibt auch nach vier Spiele ungeschlagener Tabellenführer, der TSV steht mit einer ausgeglichenen Bilanz ebenfalls ordentlich da.

TSV Weyarn – DJK Darching 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Aksoy (17.), 1:1 M. Sitzberger (68.).