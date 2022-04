Ersehntes Heimspiel des TuS Holzkirchen auf der Kippe

Nach einer Reihe von Auswärtsspielen, hier beim FC Schwaig, stünde am Samstag wieder ein Heimspiel für den TuS Holzkirchen an. Doch es droht eine kurzfristige Absage. © Christian Riedel

Der TuS Holzkirchen freut sich auf das erste Heimspiel seit Wochen - wenn die Partie gegen den TSV Grünwald denn stattfindet.

Holzkirchen – Es ist wieder soweit: Sobald an der Haidstraße in Holzkirchen Schnee zu fallen droht, herrscht Ungewissheit, ob ein Spiel auf dem anfälligen Platz möglich ist. Nach mehreren Wochen, in denen die Landesliga-Kicker des TuS Holzkirchen nur auswärts unterwegs waren, stünde das Heimspiel gegen den TSV Grünwald an.

Allzu gerne würden sich die Holzkirchner nach zuletzt zwei Pleiten am Stück zurück in die Erfolgsspur spielen, doch der Sportliche Leiter Markus Müller teilt schon früh am Freitag mit: „Wir werden erst Samstagvormittag entscheiden, ob das Spiel stattfinden kann.“ „Sinn ergibt die Partie nur, wenn der Platz in Ordnung ist“, gibt auch Joe Albersinger klar zu verstehen.

Holzkirchen will Schlendrian abstellen

Der Trainer des TuS dürfte aber schon in den vergangenen Tagen darüber nachgedacht haben, wie das Duell mit dem Tabellennachbarn aus Grünwald aussehen könnte. Denn so oder so: Das Geläuf wird matschig, nass und tief sein. „Ein Kurzpassfestival kann nicht erwartet werden“, erklärt der TuS-Coach folgerichtig. „Entscheidend wird dann sein, welches Team gerade defensiv die stabilere Ordnung findet und besser in den Zweikämpfen aussieht.“

Dass die Holzkirchner diese Disziplinen in den Niederlagen gegen Kastl (0:2) und Erlbach (0:3) nicht dominieren konnten, lag einerseits am schier übermächtigen Gegner (Erlbach), andererseits aber auch am Schlendrian, der sich beim Tabellensechsten zuletzt einschlich, wie auch Albersinger findet: „Mit beziehungsweise nach dem Eggenfelden-Spiel fielen bei uns immer wieder Spieler aus beruflichen Gründen, angeschlagen oder wegen Corona aus, und so hat es seinen Lauf genommen – das ist keine Ausrede, aber das muss man schon berücksichtigen.“

Weiter bitter Ausfälle

Die Folge für den Übungsleiter des TuS ist, dass sich in seiner Mannschaft keine elf Stammspieler finden und für vier oder fünf Partien einspielen können. „Natürlich wäre das auch für mich einfacher, wenn alle gesund wären, aber entscheidend ist, dass wir die Köpfe frei bekommen, zusammenhalten und wieder einen Weg finden, um Tore zu erzielen“, sagt Albersinger.

Auch für diesen Spieltag fehlen dem 56-Jährigen neben Abwehrchef Alexander Zetterer, der mit einem Innenbandriss die restliche Spielzeit ausfällt, Benedikt Löhnert und Top-Torjäger Christopher Korkor, die beide beruflich verhindert sind. Trotzdem hat der Kader nach wie vor die Qualität, dies zu kompensieren und die Grünwalder vor Probleme zu stellen, auch wenn der TSV nach einigen Siegen in Folge mit breiter Brust anreisen dürfte. „Wir müssen wieder geschlossener und zielstrebiger auftreten sowie mehr Wege gehen, um Bälle haben zu wollen“, nennt Albersinger einige Schlüsselpunkte. „Es ist immer wieder wichtig: Wir punkten in dieser Liga nur, wenn wir hundertprozentige Bereitschaft zeigen.“ hsp

Zum Spiel

Samstag, 2. April, 14 Uhr Stadion an der Haidstraße.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Keskin, Krepek, Kollie – Gulielmo, Drum, T. Bauer, Erten, Fischer – Lechner, Seidl.

Auf der Bank: Grünewald, S. Bauer, A. Bauer, Siebler, Boubacar, Feurer.

Schiedsrichter: Michael Hofbauer.