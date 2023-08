Erst Derby, dann Weinfest: TSV Otterfing empfängt den SV Warngau

Optimistisch: Der SV Warngau (grün) will seine Gastgeber überraschen. Zuletzt gab’s nur ein Unentschieden. © MK

Kaum ist das Dorffest Geschichte, steht schon wieder das Weinfest vor der Tür. In Otterfing folgt dieser Tage Veranstaltung auf Veranstaltung. Zur Eröffnung des Festwochenendes steigt am heutigen Freitag ein Lokalderby. Um 18.30 Uhr empfängt der TSV in der Kreisklasse 3 den SV Warngau.

Otterfing – Die Hausherren sind mit sechs Punkten aus zwei Spielen gestartet und gehen mit dem Selbstvertrauen aus dem jüngsten Derby-Sieg gegen Holzkirchen in die Partie. Warngau hat hingegen mit Ausfällen zu kämpfen und wartet noch auf den ersten Sieg – zwei Punkte aus drei Partien stehen zu Buche.

Verlegt wurde die Partie aufgrund des Weinfests. „Vielen Dank an Warngau, dass die Verlegung so reibungslos geklappt hat“, sagt TSV-Abteilungsleiter Doxi Urban. Gastgeschenke wird es dennoch keine geben. „Wir wollen daheim drei Punkte holen. Warngau ist eine körperlich starke Mannschaft, wir müssen die Zweikämpfe annehmen und schauen, dass wir unser Spiel durchbringen“, fordert Urban.

„Spaß im Training“

SV-Trainer Daniel Mayer erklärt: „Wir müssen uns nach den schweren Ausfällen noch finden.“ Die Mannschaft arbeite daran, in der Liga wieder eine Überraschung schaffen zu können. „Wir haben Spaß im Training und lernen Spiel für Spiel dazu.“ Verzichten müssen die Kicker vom Flugplatz auf ihre langzeitverletzten Keeper, Kapitän und Stürmer. „Irgendwann liegt das Momentum bei uns, vielleicht schon heute“, meint Mayer optimistisch.

Gegen ein gemeinsames Flascherl Wein nach der Partie haben sicherlich auch beide Seiten, unabhängig vom Ergebnis, nichts einzuwenden. ts