Erst nach der Pause auf dem Platz: SG Hausham verliert gegen Ohlstadt

1:2-Heimniederlage

Die SG Hausham verschläft die erste Halbzeit im Heimspiel gegen den SV Ohlstadt und kassiert eine 1:2-Heimniederlage.

Hausham – Die SG Hausham hat am Dienstag eine bittere 1:2-Heimniederlage einstecken müssen und ist in der Gruppe A der Kreisliga-Meisterrunde auf den letzten Platz abgerutscht. „Wenn man in der ersten Halbzeit nichts tut und es erst nach der Pause versucht, dann reicht das nicht gegen eine kompakte Mannschaft wie Ohlstadt. Deshalb war die Niederlage auch verdient“, resümierte SG-Trainer Stephan Leitner.

Auf der Torhüterposition warteten die Knappen mit einer Überraschung auf: Für den verletzten Michael Wiesböck stand Stefan Zimmerhakl zwischen den Pfosten. Der Routinier dürfte vielen noch aus seiner Zeit beim FC Miesbach ein Begriff sein. Er erklärte sich nach dem Schienbeinbruch des Stammkeepers kurzfristig bereit, für den Rest der Saison auszuhelfen. Der Vereinswechsel war nach vier Jahren ohne Pflichtspieleinsatz kein Problem. „Als Sportlehrer hat er die körperliche Fitness, an ihm ist es sicher nicht gescheitert“, sagte der SG-Coach.

Vielmehr ließen die Hausherren im ersten Abschnitt die nötige Einstellung und den Kampfgeist vermissen. Die Knappen ließen zu viele Ecken und Freistöße zu. Ohlstadt, das für seine Stärke bei Standardsituationen bekannt ist, nahm die Geschenke dankend an. Jeweils ein Kopfball nach einer Ecke und einem Freistoß bescherte den Gästen eine leistungsgerechte 2:0-Pausenführung.

Anschlusstreffer per Strafstoß

Der viel zitierte Pausentee weckte die Haushamer dann auf. Im zweiten Abschnitt versuchten die Knappen mehr nach vorne und nahmen die Zweikämpfe an – lediglich das Herausspielen von zwingenden Chancen war noch ausbaufähig. Die SG baute ihre Angriffe immer wieder vielversprechend auf, wurde aber nur selten wirklich gefährlich. Da war es fast symptomatisch, dass der Anschlusstreffer gut zehn Minuten vor Schluss per Strafstoß fiel. Kilian Siglreitmaier wurde im Strafraum gelegt und Lukas Grill verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:2.

Die anschließende Schlussoffensive blieb erfolglos und die Gäste nahmen am Ende die Punkte mit. „Noch ist für uns alles drin, wir spielen am Samstag gegen den Tabellenzweiten, dann müssen wir punkten, am besten dreifach. Aber es wird natürlich nicht leichter“, blickte Leitner bereits voraus.

SG Hausham – SV Ohlstadt 1:2 (0:2)

SG: Zimmerhakl - Baumgartner, Kloiber, Hamm (73. Marcks), Schmid (46. Schauer) - Grill, Steiger, Trettenhann, Büchl - Siglreitmaier, Beck.

Tore: 0:1 Leis (26.), 0:2 Schwinghammer (45.), 1:2 Grill (78./FE).

Gelbe Karten: Hamm, Siglreitmaier, Büchl, Grill - Nutzinger, Frombeck, Lahmeyer.

Schiedsrichter: Jannis Maurer.

Zuschauer: 25.