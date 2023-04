Erste Erfolge erarbeiten: TSV Otterfing tritt beim TSV Sauerlach an

FUSSBALL KREISLIGA

Von Hans-Peter Koller schließen

Der TSV Sauerlach ist die Überraschungsmannschaft des jüngsten Spieltags. Nach namhaften Spielerabgängen im Herbst regelmäßig abgewatscht, hat sich die Mannschaft sensationell gegen Waldram im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Von so einer Euphorie kann der TSV Otterfing nur träumen.

Denn das Jahr 2023 ist noch ohne Erfolgserlebnis. Aber wenn das Osternest mit einer Schlappe in Sauerlach leer bleibt, wäre dies ein dicker Minuspunkt in der Vereinsgeschichte. Wobei diese Negativauswertung bereits in Waldram geistert. „Ein absoluter Tiefpunkt in der Vita unseres Klubs. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz“, blickt der DJK-Sprecher Daniel Dankesreiter auf die unrühmliche Waldramer Ohrfeige.

Im Otterfinger Lager ist jetzt nicht die große Zuversicht eingekehrt, aber die Mannschaft hat das notwendige Selbstvertrauen, selbst auswärts einen Sieg anzupeilen. „Wir haben im Training speziell an unserer Abschlussschwäche gearbeitet“, erklärt Nordring-Trainer Benedict Gulielmo. „Abgesehen von der Durchschlagskraft haben wir zuletzt nicht schlecht gespielt.“

Es geht also nicht darum, dass Sauerlach im Winter drei Neuzugänge bekommen hat und ob es gelingt, zu den beiden Otterfinger Herbstsiegen einen weiteren Erfolg ohne Gegentreffer zu landen, sondern die Offensivspieler in Strafraumnähe spielerisch in Schussposition zu bringen. Keine Einzelaktionen, sondern gelungenes Kombinationsspiel. „Das Ziel ist ein Dreier“, sagt Gulielmo. „Egal wie. Und wenn wir den Gegner niederrennen müssen.“ Wobei sich selbst ein Otterfinger Unentschieden wie Salz in einer klaffenden Wunde auswirken würde.