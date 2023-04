Erster Dreier für die Sportfreunde - Auch Miesbach II siegt

Die Vorentscheidung: Mit Anton Buchers (r.) Treffer zum 3:0 für die SF Fischbachau zeigte sich schon in der ersten Hälfte, welchen Ausgang die Partie beim FC Real Kreuth II nehmen würde. Nur fünf Minuten später ließ Bucher einen weiteren Treffer folgen. © Thomas Plettenberg

Die SF Fischbachau feiern einen Kantersieg beim FC Real Kreuth II. Der SC Wall bleibt auch gegen den SV Miesbach II sieglos.

Landkreis – Englische Woche in der Gruppe G der A-Klassen-Meisterrunde, in der die vier Mannschaften aus dem Landkreis direkt aufeinandertreffen. Im ersten Teil setzte sich der SV Miesbach II in Wall durch und die SF Fischabachau feierte mit einem Kantersieg in Kreuth den ersten Erfolg im Jahr 2023.

FC Real Kreuth II – SF Fischbachau 2:7 (0:4)

Tore: 0:1 Isenmann (24.), 0:2 Zehetmeier (25.), 0:3/0:4 Bucher (30./35.), 0:5 Voit (46.), 0:6/0:7 Isenmann (47./51.), 1:7 Sandra (60.), 2:7 Hofbauer (90.).

Am Ende ist es in Kreuth eine klare Angelegenheit gewesen. Mit 7:2 setzten sich die Gäste aus Fischbachau durch und feierten damit ihren ersten Sieg in der Meisterrunde. „Wir waren heute richtig schlecht“, resümiert Kreuths Trainer Franz Breuning. „Wir haben alles vermissen lassen.“ Allerdings dauerte es bis zur 24. Minute, ehe Fischbachaus Heinrich Isenmann das 1:0 erzielte und den Startpunkt für das muntere Toreschießen bildete. Drei weitere Treffer für die Sportfreunde folgten noch bis zur Pause. „Die ersten beiden Treffer waren der Türöffner“, sagt Fischbachaus Trainer Thomas Gschwendtner. „Danach lief es dann richtig.“ Seine Schützlinge zogen zwischenzeitlich auf 7:0 davon und siegten hochverdient mit 7:2. Bereits am Sonntag wartet ein weiteres Landkreis-Duell auf beide Teams. Fischbachau empfängt den SV Miesbach II und Kreuths Reserve muss in Wall ran.

SC Wall – SV Miesbach II 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Appel (19./ET), 0:2 Weinbacher (38.).

Der SC Wall wartet weiter auf den ersten Dreier in der Meisterrunde. Auch gegen den SV Miesbach II klappte dieses Vorhaben nicht. Am Ende mussten sich die Waller mit 0:2 geschlagen geben. „Es war eine etwas unglückliche Niederlage“, meint Trainer Michael Niederlöhner. Dabei hätten die Gastgeber durchaus in Führung gehen, als Anton Bernöcker alleine allein vor Miesbachs Keeper auftauchte – jedoch ohne Erfolg. Wenig später traf dann Walls Sebastian Appel ins eigene Tor. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Markus Weinbacher auf 2:0 für die Gäste. „Die Jungs haben heute wunderbar ihren Job erledigt“, freut sich Miesbachs Trainer Christian Pralas. Für seine Mannschaft geht es auswärts nach Fischbachau. Der SC Wall empfängt dagegen den FC Real Kreuth II. meh