Erster Heimpunkt für Bayrischzell? Kreisklasse 3 mit drei Spielen am Wochenende

Beide hoffen auf den Sieg: Der TuS Holzkirchen (grün) will sich am Wochenende in Darching behaupten, der FC Rottach-Egern (blau) empfängt Gäste aus Deisenhofen. © Max Kalup

In der Fußball-Kreisklasse 3 stehen am Wochenende drei Spiele an. Darching empfängt Holzkirchen, Rottach-Egern startet mit Deisenhofen und der SV Bayrischzell Gäste aus Aying/Helfendorf.

Landkreis – Nach drei Spieltagen haben sich an der Spitze der Kreisklasse 3 mit der DJK Darching, dem TSV Otterfing und der SG Aying/Helfendorf bislang drei Teams ihre weiße Weste bewahrt. Während die Otterfinger bereits gestern den SV Warngau empfingen – das Spiel war bis Redaktionsschluss nicht beendet –, wartet auf die DJK Darching am Sonntag das Derby zu Hause gegen den TuS Holzkirchen II.

Zudem hofft der SV Bayrischzell gegen Aying/Helfendorf auf den ersten Punktgewinn der noch jungen Spielzeit. Bereits am Samstag empfängt der FC Rottach-Egern den FC Deisenhofen III.

FC Rottach-Egern – FC Deisenhofen III, Sa. 15 Uhr

Nach der verdienten Punkteteilung in Warngau wartet an diesem Samstag eine schwere Aufgabe auf das Team des FC Rottach-Egern, das den noch ungeschlagenen FC Deisenhofen III am heimischen Birkenmoos empfängt. 16 Tore haben die Gäste bereits erzielt. „Deisenhofen hat gut ausgebildete Spieler. Wir legen das Augenmerk auf Ordnung und eine gute kämpferische Einstellung“, erklärt FC-Trainer Bernhard Gruber. Die Hausherren gehen zwar optimistisch in die Begegnung mit Deisenhofen. Damit dabei aber auch der erste Saisonsieg herausspringen kann, muss viel zusammenpassen. „Wir dürfen die Spielfreude von Deisenhofen nicht zur Entfaltung kommen lassen“, erklärt Gruber. Und: Die Gäste würden als Favorit in die Partie am Samstag gehen, meint der Trainer der Rottach-Egerner.

SV Bayrischzell – SG Aying/Helfendorf, So. 15 Uhr

Nach drei Niederlagen zum Auftakt erwartet der SV Bayrischzell am Sonntag die SG Aying/Helfendorf zum Heimspiel Landkreis-Süden. Dabei müssen die Hausherren weiter auf die langzeitverletzten Leistungsträger Maxi Lohmann und Lucky Müller verzichten. „Da die Einstellung und die Moral stimmen, wollen wir vor heimischem Publikum alles geben, um vielleicht unseren ersten Punkt zu holen“, erläutert SV-Trainer Gerry Wimmer. Die Gäste sind einer der Favoriten für den Aufstieg, entsprechend geht Bayrischzell als klarer Außenseiter ins Spiel. „Wir wissen, dass es schwer wird, gegen so einen spielstarken Gegner zu punkten“, sagt Wimmer.

DJK Darching – TuS Holzkirchen II, So. 15 Uhr

Trotz zweier Siege zum Auftakt plagen DJK-Trainer Hans Brumbauer die Verletzungssorgen: „Leider haben wir mit Marinus Epp seit dem letzten Spieltag einen Schwerverletzten mehr, er wird wohl bis zum Winter ausfallen.“ Hinzu kommen auf Seiten der Hausherren vor dem Derby gegen den TuS Holzkirchen II zwei angeschlagene Spieler. Entsprechend wird es Umstellungen in der Startelf geben. „Mit Holzkirchen erwarten wir einen Gegner, der die Erwartungen bisher nicht erfüllt hat. Sie wollen bestimmt den ersten Dreier holen. Aber auch wir wollen den dritten Heimsieg und an unserer Spielkonstanz arbeiten“, erklärt Brumbauer.

Der Kreisliga-Absteiger aus der Marktgemeinde wartet mit einem Zähler aus drei Partien noch auf den ersten Sieg. Entsprechend fordert TuS-Trainer Thomas Seethaler: „Darching ist Tabellenführer und klarer Favorit. Wenn wir unsere Fehler abstellen, dann können wir dort gewinnen, und das ist auch das Ziel.“ Die Jungs würden gut spielen, viel richtig machen. „Es fehlt aber noch die Erfahrung, und wir müssen uns jetzt noch für die Leistungen belohnen.“ Vor allem leichte Gegentore sollen vermieden werden, um Zählbares mitzunehmen. Mit Felipe Stumpp, Benjamin Ferkau und Emir Curic haben sich drei Holzkirchner beim jüngsten Duell gegen Otterfing verletzt und fallen aus. Dafür steht Leo Aichner wieder zur Verfügung.