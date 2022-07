Erster Pflichtspielsieg der SG-Geschichte: Tegernseer Tal setzt sich gegen Irschenberg durch

Teilen

Intensiv bis zum Schluss: Die SG Tegernseer Tal (rot) bot Kreisklassen-Aufsteiger Irschenberg Paroli und setzte sich danke eines späten Treffers durch. © Stefan Schweihofer

Zwei niederklassige Vereine setzten sich in der ersten Runde des Toto-Pokals durch, darunter auch die SG Tegernseer Tal gegen den TSV Irschenberg.

Landkreis – In der ersten Runde des Toto-Pokals gab es zwei Überraschungen, bei denen sich der klassenniedrigere Verein durchsetzte. Die SG Tegernseer Tal gewann das erste Pflichtspiel der Vereinsgeschichte gegen den TSV Irschenberg dank eines späten Treffers. Auf ein weiteres Duell darf sich auch der SC Wall freuen, der sich zu Hause gegen den TSV Weyarn durchsetzte. Das dritte Derby zwischen den SF Föching und dem SC Wörnsmühl entschieden die Gäste im Elfmeterschießen für sich. Chancenlos war hingegen der TSV Schliersee gegen Rot-Weiß Bad Tölz mit 0:6. Erst in der zweiten Runde steigen dank eines Freiloses der SV Warngau, die SG Hausham und der TSV Otterfing ein.

SF Föching – SC Wörnsmühl 5:7 n.E. (2:2/0:0)

Tore: 1:0 Kriege (50.), 1:1/1:2 A. Fichtner (55./65.), 2:2 Müller (83.).

Erst im Elfmeterschießen setzte sich der SC Wörnsmühl beim B-Klassisten in Föching durch. Die Gäste ließen im ersten Durchgang eine ganze Reihe an Chancen liegen. Das bestraften die Hausherren: Severin Kriege verwandelte einen indirekten Freistoß, Andreas Fichtner drehte die Begegnung durch einen Doppelpack. Als bei Wörnsmühl die Zuordnung nicht stimmte, glich Christian Müller für die Sportfreunde aus. Im Elfmeterschießen verwandelten alle SC-Kicker und sicherten damit den Einzug in die nächste Runde. „Auf dem kleinen Platz war es sehr schwer möglich, Freiräume zu bespielen. Am Ende sind wir eine Runde weiter, und ich habe ein paar graue Haare mehr“, resümiert SC-Coach Klaus Wörndl.

SC Wall – TSV Weyarn 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 H. Waldschütz (9.), 2:0 Ambacher (41.).

Zum Auftakt der Partie trafen die Gäste durch Ferhat Aksoy die Querlatte, dann nutzte Hubert Waldschütz einen eigentlich harmlosen Freistoß im Nachschuss zum 1:0. Nach einem eklatanten Abwehrfehler der Weyarner legten die Hausherren durch Thomas Ambacher das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zwar mehr vom Spiel, konnten die Partie aber nicht drehen. „Wir sind zufrieden. Die Mannschaft trainiert seit drei Wochen, und alle sind sehr engagiert. In der zweiten Halbzeit war Weyarn besser, aber wir haben das Ergebnis gehalten“, resümiert SC-Coach Michael Niederlöhner. „Wir müssen an der Einstellung arbeiten. Momentan gehen wir viel zu lasch in die Zweikämpfe. Die Mannschaft muss sich aber erst einmal finden. Wir haben aktuell zu viele Ausfälle. So fehlt uns schlichtweg die Qualität“, erklärt TSV-Trainer Helmut Schenk.

SG Tegernseer Tal – TSV Irschenberg 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Höß (90.).

In letzter Minute bescherte Gregor Höß der neu gegründeten SG Tegernseer Tal den ersten Sieg im ersten Pflichtspiel der Vereinsgeschichte. Die Hausherren setzten sich in Gmund mit 1:0 gegen Kreisklassen-Aufsteiger Irschenberg durch. „Die erste Halbzeit war überragend. Irschenberg hatte zwar die besseren Chancen, aber wir haben gut dagegengehalten. Das 1:0 war stark herausgespielt. Für das erste Spiel war das eine sehr starke Teamleistung“, freute sich Gmunds Spartenleiter Christian Werth. „Die Vereine haben zusammengefunden, und der Sieg war der Lohn für die Arbeit des letzten Jahres. Das Spiel hat gezeigt, dass die Entscheidung richtig war. Die Mannschaft hat sich bereits super zusammengefügt.“ Als Lohn winkt nächste Woche ein weiteres Pokal-Heimspiel.

TSV Schliersee – SC RW Bad Tölz 0:6 (0:3)

Tore: 0:1 Sakal (19.), 0:2 Barthel (29.), 0:3 Estner (38.), 0:4 Barthel (52.), 0:5 Fottner (80.), 0:6 Abu Swid (87.).

Nichts zu holen gab es für den TSV Schliersee beim Heimspiel gegen Rot-Weiß Bad Tölz. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 3:0. „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht viel schlechter und hatten auch die Chancen auf einen Treffer. Leider haben wir kein Tor gemacht“, berichtet TSV-Trainer Sebastian Fischer. Nach der Halbzeit gab es auf beiden Seiten zahlreiche Wechsel, und die Isarwinkler legten drei weitere Treffer nach. „Am Ende ist das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen, aber der Sieg für Bad Tölz war verdient.“

Die Begegnungen der zweiten Runde am 20. Juli: SC Wörnsmühl - SV Warngau; SC Wall - SG Hausham; SG Tegernseer Tal - ASC Geretsried; FF Geretsried - TSV Otterfing. ts