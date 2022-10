Erster Punktgewinn für SG Otterfing/Holzkirchen

Der SV Parsberg im Spiel gegen die SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth. © Ralf Poeplau

Nach dem ersten Punktgewinn kann die SG Otterfing/Holzkirchen im Nachholspiel direkt nachlegen. Der SV Parsberg kassierte eine deutliche Niederlage.

Landkreis – Der ersten Punktgewinn der noch jungen Saison in der Bezirksliga 1 hat am vergangenen Wochenende die SG Otterfing/Holzkirchen gefeiert. Bereits heute Abend steht das nächste Spiel in Neubeuern an. Nichts zu holen gab es hingegen für den SV Parsberg, der zu Hause mit 2:8 unterlag.

TSV Aßling – Otterfing/Holzkir. 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Funkenhauser (18.), 1:1 Heisinger (33.), 2:1 Wimmer (63.), 2:2 Heisinger (81.).

Mit guter Einstellung und Moral erkämpften sich die SG-Damen beim Auswärtsspiel in Aßling den ersten Punktgewinn der Saison. Zweimal mussten die Damen aus dem Nord-Landkreis einem Rückstand hinterherlaufen, beide Male glich Ann-Marie Heisinger für die SG aus. Nach 90 Minuten stand es 2:2. Sandra Funkenhauser brachte die Heimischen nach einem langen Ball in Führung, in einer verteilten ersten Hälfte glich Heisinger nach einem schnellen Konter aus. Nach dem Seitenwechsel legte Aßling nach einer Unstimmigkeit in der Defensive der Gästinnen erneut vor, doch erneut Heisinger war nach einer Ecke von Lisa Trömer per Kopf mit dem 2:2 zur Stelle. „Die Mannschaft hat stark gekämpft und Moral gezeigt. Damit hat sie sich auch das Unentschieden verdient“, resümierte SG-Trainer Artur Zigelski.

TSV Neubeuern – Otterfing/Holzkir. Di. 20 Uhr

Bereits am Dienstag geht es für die Spielgemeinschaft mit dem Nachholspiel beim TSV Neubeuern weiter. „Wir wollen auftreten wie in Aßling und mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen“, erklärt Zigelski. Der Kader der Gästinnen ist nach der Rückkehr einiger Urlauberinnen wieder besser besetzt, sodass man gegen die Gastgeberinnen, die ebenfalls einen Punkt auf dem Konto haben, mit einer ausgeglichenen Begegnung rechnen kann.

SV Parsberg – Eglfing/Peißenb. 2:8 (1:5)

Tore: 0:1/0:2 Jablonsky (2./31.), 0:3 Klein (36.), 0:4 Jablonsky (38), 0:5 Klein (39.), 1:5 Kellermann (44.), 1:6 Jablonsky (47.), 2:6 Kellermann (48.), 2:7/2:8 Jablonsky (57./77.).

Eine deutliche Heimniederlage mussten die Damen des SV Parsberg einstecken. Dabei fanden die Parsbergerinnen trotz des frühen Rückstands eigentlich gut ins Spiel. „Aber wir haben den Gegner mit leicht vermeidbaren Fehlern zum Toreschießen eingeladen“, berichtete SV-Trainer Robert Blöchinger. So war das Spiel bereits zur Pause beim Stand von 1:5 entschieden. Den Treffer für den SV erzielte Andrea Kellermann kurz vor dem Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang legten die Gästinnen noch drei weitere Tore nach. Der zweite Parsberger Treffer ging wiederum auf das Konto von Kellermann. „Das einzig Positive waren die zwei Tore von Andrea Kellermann nach gut geschlagenen Standards von Cindy Becker“, sagte Blöchinger. ts