Erster Rücktritt in der A-Klasse 14: Murat Altuntas hört bei Türk Spor auf

In der A-Klasse 14 gibt es den ersten Trainerwechsel: Murat Altuntas hört bei Türk Spor Hausham auf.

Hausham – Nach acht Spieltagen hat es bei Türk Spor Hausham den ersten Trainerwechsel im Landkreis in dieser A-Klassensaison gegeben. Murat Altuntas hat sein Amt niedergelegt. Wer künftig an der Seitenlinie der Haushamer steht, ist noch nicht klar.

„Ich komme aus Penzberg und habe ein Taxiunternehmen. Leider ging es aus Zeitmangel nicht mehr“, begründet Altuntas seinen Rücktritt. Türk-Spor-Präsident Tamer Yigit hat dafür vollstes Verständnis. „Wir sind im Guten auseinandergegangen“, erklärt er.

Jetzt steht Yigit allerdings vor der Herausforderung, während der Saison einen neuen Trainer zu finden. Vorerst übernimmt der momentan verletzte Kapitän Mark Stettinger. Der laboriert seit der vergangenen Saison an einem Kreuzbandriss und hatte schon in der abgelaufenen Rückrunde interimsweise das Traineramt übernommen. „Gerade kann ich noch nicht sagen, wer wann anfängt. Aber ich führe Gespräche und versuche, so zeitnah wie möglich einen neuen Trainer einzustellen“, sagt Yigit.

Mit den Sportfreunden Fischbachau kommt am Sonntag (15 Uhr) gleich ein echter Brocken auf Türk Spor Hausham zu. Das Hinspiel zwischen beiden Teams fand nicht statt, da Türk Spor in den Ferien nicht genug Spieler hatte. So bekam Fischbachau die drei Punkte zugesprochen. emi