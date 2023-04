Erstes Heimspiel 2023: TuS Holzkirchen II empfängt Rot-Weiß Bad Tölz

Teilen

Fehlt verletzt: Noah Gumberger (r.) kann gegen RW Bad Tölz nicht mitwirken. © Roland Halmel

Der TuS Holzkirchen II empfängt im ersten Heimspiel des Jahres Rot-Weiß Bad Tölz.

Holzkirchen – Vier Spiele, zwei Punkte: Die bisherige Bilanz des TuS Holzkirchen II in der Kreisliga-Abstiegsrunde ist beileibe nicht so, wie man sich das im Lager der Grün-Weißen vorgestellt hat. Vor dem Heimspiel am Samstag (16.30 Uhr) gegen Rot-Weiß Bad Tölz ist der Druck groß. „Wir haben bislang keine Partie gewonnen“, weiß TuS-Coach Florian Ächter. „Das wollen wir jetzt erreichen.“

Die Probleme der Holzkirchner sind durchaus vielfältig. Doch eines fällt auf: Waren die TuS-Kicker in der Vorrunde hinten noch überaus stabil, so fehlt dies im neuen Jahr bislang. 13 Gegentore kassierten die Grün-Weißen, darunter eine 1:5-Klatsche in Weßling. „Mit Ausnahme des ersten Spiels mussten wir immer sehr früh unsere Abwehr umbauen“, erklärt Ächter. In steter Regelmäßigkeit musste ein Holzkirchner Defensivspezialist in den vergangenen drei Partie früh verletzt runter. Zuletzt in Altenstadt war das Leonhard Eichner, der nun mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Gleiches gilt für Kilian Schwefel. Zudem müssen Noah Gumberger (Knie) und Felipe Stumpp (Knochenhautentzündung) gegen Bad Tölz passen. „Wir haben derzeit nur drei von sieben Abwehrspieler zur Verfügung“, sagt Ächter: „Vielleicht erklärt das unsere defensiven Probleme.“ Man müsse am Samstag „extrem umbauen“.

Gesetzt sein dürften derweil Tristan Hummelsberger und Dominic Ritter von Weinzierl. „Vielleicht werden wir ausnahmsweise auch Verstärkung aus der ersten Mannschaft erhalten“, meint Ächter. Das Landesliga-Team spielt zuvor an der Holzkirchner Haidstraße. „Ich erwarte sehr viel Kampf und Nervosität, denn Bad Tölz verspürt den gleichen Druck.“

Die gute Nachricht für die TuS-Kicker ist: Nach vier Auswärtsspielen in Folge dürfen die Holzkirchner nun endlich wieder zu Hause ran. meh