Ex-Profi Stefan Aigner trainiert einmal die Woche Nachwuchs des TSV Otterfing

Profitieren von Stefan Aigners Engagement: Karl Buschmann und Sonja Schuster kamen mit ihrer D2-Jugend des TSV Otterfing bereits in den Genuss eines Trainings mit dem Ex-Profi.

Nach seinem Karriereende als Profi-Fußballer befindet sich Stefan Aigner noch in der Findungsphase. Neben seiner Tätigkeit als Scout des SV Wehen Wiesbaden trainiert er einmal wöchentlich den Nachwuchs des TSV Otterfing.

Otterfing/Lochham – Stefan Aigner hat in seiner Zeit als Fußball-Profi nie den Bezug zum Oberland verloren. Im Warngauer Ortsteil Lochham aufgewachsen und im Nachwuchs des TSV 1860 München groß geworden, interessierte er sich stets für den Amateurfußball im Landkreis. Da sein Bruder beim TSV Otterfing kickte, war er auch ab und an am Nordring zu sehen, wodurch ein Bezug zu TSV-Chief Dominik Urban und Jugendleiter Markus Stutz entstand. Von dieser Verbindung profitiert nun der Otterfinger Nachwuchs. Aigner, der vor knapp einem Jahr seine aktive Karriere nach 297 Einsätzen in 1. und 2. Bundesliga beendet hat und seitdem als Scout beim SV Wehen Wiesbaden aktiv ist, arbeitet seit Kurzem einmal die Woche mit dem Nordring-Nachwuchs. Spaß haben beide Seiten. Eine Win-Win-Situation.

Her Aigner, wie kommt ein ehemaliger Bundesligaspieler zum Kindertraining in Otterfing?

Nachdem ich meine aktive Zeit beendet hatte, war ich mit 33 Jahren in einer Findungsphase. Dass Fußball weiterhin in meinem Leben eine Rolle spielt, war schon klar. Aber mit welchem Schwerpunkt, stand und steht offen. Da mir die Arbeit mit Kindern Spaß macht, nahm ich ein Angebot des TSV Otterfing an, mit dem Nachwuchs zu trainieren. Da es sowohl den Kindern wie auch mir gefällt, war die Entscheidung richtig.

Verhalten sich die Kinder auffällig, weil sie mit einem Ex-Profi trainieren?

Ich weiß gar nicht, ob der eine oder andere weiß, dass ich mal Profi war. Von mir auf jeden Fall haben sie dieses Wissen nicht. Ich habe zwar keine jahrelangen Erfahrungen im Umgang mit dem Fußball-Nachwuchs, aber für mich hat es nicht den Anschein, als hätte ich für die Kinder einen Kultstatus. Mein Schwerpunkt liegt darauf, Spaß und Sport zu verbinden. Es ist für die Entwicklung enorm wichtig, den Bewegungsdrang von Kindern zu fördern. Wenn mir das gelingt, bin ich auf dem richtigen Weg.

Stefan Aigner

Wie sind Scouting für einen Profiklub und Nachwuchstraining zeitlich vereinbar?

Nach meinen Erst- und Zweiligajahren bei Eintracht Frankfurt und dem TSV 1860 München war der SV Wehen Wiesbaden meine letzte Station als Profi. Gesundheitsbedingt und irgendwo mit 33 Jahren auch bitter. Dass ich dann ein Angebot erhielt, im süddeutschen Raum für den SV Wehen Wiesbaden als Scout zu arbeiten, ist auch ein Beleg, dass der Verein mit mir als Spieler und Person zufrieden gewesen ist. Dieses Scouting nimmt mich an den verlängerten Wochenenden in Anspruch. Als Freitag bis Sonntag. An Montagen in Otterfing auf dem Platz zu stehen, passt in meinen Zeitrahmen. Ich lebe mit meiner Familie in der Nähe von Starnberg und verbinde den Aufenthalt am Nordring gerne mit einem Besuch bei meinem Vater in Lochham.

Wird es irgendwann den hauptamtlichen Trainer Stefan Aigner geben?

Wie schon erwähnt, bin ich in einer Findungsphase. Natürlich gehört hier auch der Beruf als Fußballtrainer dazu. Aktuell hat es mir der Sandro Wagner ermöglicht, dass ich bei den Trainingseinheiten in Unterhaching dabei bin. Wir verstehen uns gut, sind fast gleichalt und haben in unserer aktiven Zeit einen ähnlichen Weg genommen. Ich kann von Sandro viel lernen und für mein späteres Leben mitnehmen. In Unterhaching zu hospitieren, ist ein weiterer Baustein für mein künftiges Leben. Aber ob ich irgendwann als Profitrainer tätig bin, kann ich derzeit nicht sagen. ko