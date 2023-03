Ex-TuS-Holzkirchen-Trainer Mike Probst: „Man verliert sich nicht aus den Augen“

Denkt gern an die TuS-Zeit: Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl. © MK

An der Haidstraße kennt sich Mike Probst (60) bestens aus. Was für den Trainer einer Gastmannschaft des TuS Holzkirchen eher ungewöhnlich ist, liegt beim Coach des SV Bruckmühl gewissermaßen an seinem Lebenslauf.

Holzkirchen – Dreieinhalb Jahre lang coachte Probst den TuS. Mit welchen Gefühlen er nun in das Duell mit seinem Ex-Team gegangen ist, was ihn noch mit Holzkirchen verbindet und wie er aus dem SV Bruckmühl ein Spitzenteam geformt hat, erklärt Probst im Interview.

Herr Probst, wie war es heute hier an alter Wirkungsstätte?

Es ist natürlich immer was ganz Besonderes. Für meinen Trainerkollegen gegen den Spitzenreiter und für mich die Rückkehr. Wobei ich meiner Mannschaft klar gesagt habe, dass heute keine persönlichen Dinge zählen. Aber ja, es waren hier sicher dreieinhalb wunderbare Jahre.

Hatten Sie Kontakt mit den ehemaligen Schützlingen?

Klar verliert man sich nicht aus den Augen. Natürlich rede ich gerne mit Bene Zeisel, Sean Erten oder Lars Doppler über die gemeinsame Zeit, wenn man sich trifft. Da geht man schon aufeinander zu.

Wie haben Sie es geschafft, aus einem Fastabsteiger einen Titelaspiranten zu formen?

Immer mit den gegebenen Mitteln und harter Arbeit versuchen, jedem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen – das ist meine Herangehensweise. Und vor allem immer nur von Spiel zu Spiel denken. Wenn du anfängst zu träumen oder über kommende Gegner und das Wenn nachdenkst, passiert genau das, was wir in den ersten weniger erfolgreichen Spielen dieses Jahres erlebt haben.

Nach dem heutigen Sieg sind es jetzt elf Punkte Vorsprung in der Tabelle? Ist da die Bayernliga schon mal im Kopf?

Bei mir im Kopf ist einzig und allein der nächste Samstag und damit Forstinning. Aber ja, natürlich wär’s schön, mit Bruckmühl Bayernliga-Luft zu schnuppern. Doch ich will hier dem Vorstand und seinen Plänen nicht vorgreifen.

Ist irgendwann ein Comeback in Holzkirchen noch mal denkbar?

Man soll ja nie nie sagen. Aber irgendwann läuft auch mir die Zeit davon (lacht).

Das Gespräch führte Jörg Wedekind.