Faustdicke Überraschung: Irschenberger Kantersieg gegen Rottach - Warngau punktet beim Tabellenführer

Stefan Moser (am Ball) traf doppelt gegen den FC Rottach-Egern. Das Bild stammt aus dem Hinspiel. © Thomas Plettenberg

In der Kreisklasse 3 gelingt dem TSV Irschenberg ein Kantersieg gegen den FC Rottach-Egern, der SV Warngau punktet beim Tabellenführer und die DJK Darching empfängt den SV Bayrischzell.

Landkreis – Eine faustdicke Überraschung gab es am Wochenende in der Kreisklasse 3. Das Tabellenschlusslicht Irschenberg feierte einen Kantersieg gegen Rottach-Egern. Dies könnte sich als Vorentscheidung im Kampf um die Aufstiegsrunde entpuppen. Der SV Warngau konnte unterdessen dem Tabellenführer einen Zähler abtrotzen.

TSV Irschenberg – FC Rottach-Egern 5:0 (1:0)

Tore: 1:0/2:0 Durm (3./56.), 3:0/4:0 Moser (76./83.), 5:0 Siegert (87.).

„Unsere Leistung war richtig gut. Wir haben über weite Strecken das Spiel gemacht und der letzte Pass hat fast immer geklappt. Der Sieg war verdient, da sich die Mannschaft wieder gesteigert hat. Der Trend zeigt weiter nach oben“, sagte TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger nach dem 5:0-Heimsieg über den FC Rottach-Egern. „Von zwei nicht wirklich guten Mannschaften hat am Ende die bessere gewonnen. Bei uns hat kein einziger Spieler Normalform erreicht, es haben die grundlegenden Tugenden des Fußballs gefehlt“, berichtete FC-Trainer Bernhard Gruber. „Da müssen sich jetzt einige an die eigene Nase fassen. Das Ergebnis ist zwar etwas zu hoch ausgefallen, aber der Sieg für Irschenberg war verdient.“ Den Torreigen hatte Christian Durm bereits nach drei Minuten eröffnet. Zehn Minuten nach der Halbzeit legte er das 2:0 nach. In der Schlussphase machten Stefan Moser per Doppelpack und Benjamin Siegert den Sack zu und den 5:0-Kantersieg perfekt. Rottach hatte zwar auch Möglichkeiten, wie einen Pfostenschuss beim Stand von 1:0 und zwei Eins-gegen-eins-Situationen, die aber ungenutzt blieben, sodass der TSV den zweiten Sieg der Saison feiern konnte.

SG Aying/Helfendorf – SV Warngau 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Demmel (51.), 1:1 Mende (90.).

„Mende gut, alles gut“, lautete das Motto beim SV Warngau nach der Partie in Aying, berichtete SV-Abteilungsleiter Simon Freutsmiedl. Auf tiefem Platz waren sich die beiden Mannschaften von Beginn an ebenbürtig und neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. So fielen im ersten Durchgang trotz der einen oder anderen Möglichkeit auf beiden Seiten keine Treffer. Nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren schnell in Führung, doch Warngau gab nicht auf und wurde in letzter Minute für ihren Einsatz belohnt, als Timo Mende zum 1:1 traf. „Es war ein gerechtes Unentschieden, denn die Chancen waren verteilt. Die Moral und der Kampfgeist bei uns waren gut. Alle haben sich voll reingehängt und dieses Mal war auch das Glück auf unserer Seite“, resümierte Freutsmiedl.

DJK Darching – SV Bayrischzell Di. 19.30 Uhr

Aufgrund des Darchinger Burschenausflugs wurde das Landkreisduell zwischen der DJK und dem SV Bayrischzell auf Dienstagabend verlegt. Da es auf dem Hauptplatz kein Flutlicht gibt, wird die Partie auf dem Trainingsplatz ausgetragen. „Erst einmal möchten wir uns herzlich für die Zustimmung zur Spielverlegung bedanken“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier und fordert: „Bayrischzell ist eine kompakte Mannschaft, die ihre Angriffe meist über Konter startet. Wir müssen aufpassen nicht in diese Gegenstöße zu laufen.“ Krankheitsbedingt müssen die Hausherren auf Peter Hofstetter verzichten. Die Bayrischzeller wollen nach dem 3:1-Heimsieg gegen Weyarn mindestens einen Zähler mit in den Landkreis-Süden nehmen. „Das nächste Derby steht an und eine weitere Rechnung gilt es zu begleichen. Unser Kader füllt sich langsam und die Verletzten kommen wieder zurück. Unser Anspruch ist es, aus Darching etwas mitzunehmen und an bessere Zeiten anzuknüpfen“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid. ts