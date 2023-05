FC Kreuth verliert: Dann halt Bier und Spanferkel

Traf für den FC Real Kreuth zum zwischenzeitlichen 2:1: Moritz Mack (r.). © MK

Für den FC Real Kreuth war das 2:3 gegen Münsing letztlich bedeutungslos. Gleich nach Abpfiff widmete man sich der dritten Halbzeit.

Kreuth – Die Spitzenwerte der Abstiegsrunden-Gruppe hatte der FC Real Kreuth schon vor dem Abschluss-Spieltag eingeheimst. Heimsiege, geschossene Tore, Torjäger, Defensive: Die Enterbacher hatten schon alles abgesahnt. Dass der SV Münsing-Ammerland mit einem 3:2-Erfolg die weiße Weste beschmutzte, ärgerte FC-Trainer Tobias Schnitzenbaumer nur kurz. Dann gab er sich einem isotonischen Kaltgetränk und einer Portion Spanferkel hin. „Wir sind alle Amateure. Und da muss es auch gestattet sein, einem Punktspiel einen anderen Termin vorzuziehen.“ Mit diesen Worte erklärte Schnitzenbaumer das Fehlen von Top-Torjäger Christopher Schröter. Er weilt in einem Auslandsurlaub.

Ansonsten aber hatte der FC alle Stammspieler auf dem Platz. Und während sich neben dem Vereinsheim das Spanferkel drehte, setzten auch die Kreuther eine Duftmarke. Sie nahmen den Kampf, mit dem die Gäste zum Erfolg kommen wollten, an. Dass unter den vielen Zweikämpfen die Spielkultur litt, störte die Fans nicht, und der 1:0-Zwischenstand (10.) zugunsten der Gäste hielt auch nicht lange. Postwendend fiel der Ausgleich durch Tobias Frank. Und als Moritz Mack auf 2:1 erhöhte (30.), war die Welt am Enterbach in Ordnung. Kühles Bier und knuspriges Spanferkel in Aussicht, und die eigene Mannschaft in Führung: So konnte es weitergehen.

Tat es aber nicht. Gäste-Coach Ralf Zahn setzte auf Risiko und entblößte die Defensive, um vorne mehr Druck aufzubauen. Mit Erfolg: Per Strafstoß fiel der 2:2-Ausgleich, und beim 3:2-Führungstreffer der Gäste gab der Kreuther Torwart Louis Sachau keine gute Figur ab. Die Platzherren versuchten, die hoch anlaufenden Gäste mit weiten Bällen zu überlisten, aber die Vorlagen kamen nur sporadisch an.

„Der Münsinger Sieg geht in Ordnung. Sie haben uns mit den eigenen Waffen geschlagen“, resümiert Schnitzenbaumer. Dann widmete er sich der dritten Halbzeit. Spendieren mussten das Spanferkel übrigens die Nachwuchsspieler Marinus Höss, Leandro Moritz und Ludwig Hofbauer wegen ihres diesjährigen Kreisliga-Einstands. So ist es Tradition in Kreuth.

FC Real Kreuth – SV Münsing-A. 2:3 (2:1)

FC Real Kreuth: Sachau – S. Mayr, Egger, Götschl (74. Collette), M. Mayr – T. Frank, Moritz, Eilers (46. Hofbauer), Kölbl – Mack, Höss

Tore: 0:1 Geiger (10.), 1:1 T. Frank (11.) , 2:1 Mack (30.), 2:2 Lang (62./FE), 2:3 Mannweiler (70.) - Gelb: S. Mayr, T. Frank, Moritz, K. Kölbl – Stingl, Lang - Schiedsrichter: Kutan Aydin - Zuschauer: 100