FC Real Kreuth braucht keine Motivationshilfen

Viele Tore - wie hier beim 6:0 gegen den SV Polling - wollen die Kreuther auch gegen den TSV Sauerlach schießen. © Christian Scholle

Der FC Real Kreuth ist in Sauerlach zu Gast. Auch wenn die Kreuther schon sicher Erster sind, gehen sie motiviert in die Partie.

Kreuth – Wie kann man eine Mannschaft motivieren, wenn sie den ersten Platz bereits in der Tasche hat und bei einem Gegner auf dem Platz steht, der sich schon mit der kommenden Saison in der eine Liga tieferen Kreisklasse beschäftigt? Sicher keine einfache Aufgabe für Markus Schnitzenbaumer vor dem Spiel gegen den TSV Sauerlach am Donnerstag um 15 Uhr. Aber für den Trainer des FC Real Kreuth lösbar.

Unabhängig von Feiertags-Geschenken sieht er sich nicht daran gebunden, weitere Präsente zum Ehrentag aller Väter zu verteilen. Wer nicht bereit ist, die am Enterbach bekannte Kampfkraft und die Laufbereitschaft auch in Sauerlach zu zeigen, darf die Partie direkt neben ihm beobachten. Auswechselt auf der Bank. „Ich erwarte von meinen Spielern, auch bestimmte körperliche Eigenschaften zu zeigen. Dies fordere ich, egal wie der Gegner heißt und wo er in der Tabelle steht“, verdeutlicht Schnitzenbaumer, wie ein Spiel aus seiner Sicht abzulaufen hat. Eigenschaften, die am Enterbach seit jeher ganz oben auf der Liste stehen. Auch schon in der Zeit vor dem jetzigen Verantwortlichen.

Allerdings könnte der Frust, der sich zwischenzeitlich wohl in Sauerlach breitgemacht hat, auch negative Folgen haben. Im Wochentagsspiel in Otterfing, das die Sauerlacher deutlich mit 1:7 verloren (siehe nebenstehender Artikel), sah Bahzat Gaidi eine Rote Karte. Es sollte also eine der Aufgaben vom Sauerlacher Coach sein, dass sich seine Burschen auf das Fußballspielen besinnen.

Wobei es dem 62-jährigen Trainerfuchs Stefan Weitzl durchaus zuzutrauen ist, dass er das Feuer klein hält. Für Schnitzenbauer geht es in Baldham nicht darum, ein möglichst hohes Resultat zu erzielen. Er will möglichst vielen, die mit zu dem Auswärtsspiel fahren, Einsatzzeit bescheren und den Junioren Kreisligaerfahrung vermitteln.