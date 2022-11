FC Real Kreuth darf in Lenggries nicht leer ausgehen

Tachsin Chraloglu wird dem FC Real Kreuth fehlen. © THOMAS PLETTENBERG

Der FC Real Kreuth muss beim Lenggrieser FC zwingend punkten, wenn er noch die Chance auf vier Bonuspunkte für die Abstiegsrunde haben möchte.

Kreuth – Wie insgemein einkalkuliert, war für den FC Real Kreuth die Hürde zu hoch, einen der drei Spitzenplätze für den Kampf um den Bezirksligaaufstieg zu erreichen. Im finalen Spiel des Jahres 2022 geht es nun darum, für die Abstiegsrunde möglichst viele Bonuspunkte zu sammeln. Aber die Tabellenkonstellation ist ungünstig für die Königlichen. Nur wenn es gelingt, vom Auswärtsspiel beim Lenggrieser SC am Samstag um 15 Uhr mindestens einen Punkt mitzunehmen, kann der TuS Holzkirchen II noch überflügelt werden. Eine schwere Aufgabe, denn im Brauneckdorf zu punkten, ist bislang nur einer einzigen Mannschaft gelungen: dem Tabellenführer SV Miesbach.

Es ist ein, aus Kreuther Sicht vermeidbarer 3:2-Sieg der Holzkirchner am Enterbach, der die Platzherren nun in Zugzwang bringt. Die Grün-Weißen zogen damit in der Tabelle mit den Kreuthern gleich und der direkte Vergleich spricht nach einem 1:1-Remis am Tegernsee für die Holzkirchner. Und ob die Kreuther das Kalenderjahr mit Platz fünf oder sechs beschließen, hat Auswirkungen auf die Bonuspunkte im Frühjahr. Exakt sind es zwei Zähler. Also vier Punkte – oder nur zwei. Denn der TSV Otterfing steht als Vierter bereits fest.

„Natürlich werden wir versuchen, in Lenggries zu punkten“, erklärt Tobias Schnitzenbaumer, „aber grundsätzlich will ich ja auch jedes Spiel gewinnen.“ Was der Kreuther Trainer am Gegner schätzt, ist eine kompakte Defensive, ein gesunder körperlicher Einsatz und taktische Disziplin. Also durchaus Eigenschaften, die auch am Enterbach einen hohen Stellenwert genießen. Abgesehen von Tachsin Chraloglu, der einem familiären Termin nachkommt, hat Schnitzenbaumer alle Wunschspieler zur Verfügung.

In der Hinrunde musste der Lenggrieser SC mit einem 0:0-Remis zur Kenntnis nehmen, dass die Kreuther durchaus ein Gegner auf Augenhöhe sind. ko