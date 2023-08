Die Kreuther Festung am Enterbach steht

Teilen

Zu Hause obenauf: Der FC Real Kreuth zählt weiter auf seine Heimstärke. Gegen Münsing (hier gewinnt Andreas Götschl mit der Nummer 13 ein Kopfballduell) und Hausham setzten sich die Kreuther durch. Gegen die DJK Waldram soll der nächste Sieg am Enterbach her. © MAX KALUP

Der FC Real Kreuth ist mit zwei Heimsiegen in die Kreisliga gestartet und will gegen die DJK Waldram am Samstag um 15 Uhr den dritten einfahren.

Kreuth – Aller guten Dinge sind drei. Angelehnt an diese Redewendung will Real Kreuth der Konkurrenz verdeutlichen, dass der Enterbach ein heißes Pflaster ist. Drittes Heimspiel und dritter Sieg. Keine überhebliche Prognose, sondern mit Blick auf die Statistik realistisch. Diesmal ist die DJK Waldram am Samstag um 15 Uhr zu Gast. Ein durchaus schlagbarer Gegner.

„Wenn es gegen Waldram geht, ist ein körperbetontes Spiel zu erwarten. Aber das können wir auch“, beantwortet Tobias Schnitzenbaumer die Fragen nach Stärken und Schwächen des Gegners. Wobei sich speziell Moritz Mack an das jüngste Duell am Enterbach erinnern dürfte. Beim 3:1-Sieg schoss er alle drei Tore – das gehört nicht zum Tagesgeschäft eines Fußballers.

Wobei in Waldram die Chemie auch ohne einen Saisonsieg stimmt. 0:2 lag die Truppe aus dem Wolfratshauser Stadtteil in der Vorwoche gegen den Lenggrieser SC zurück, um dann den Rückstand in einen 3:2-Vorsprung umzuwandeln. Dass in den Schlussminuten der Ausgleich durch einen abgefälschten Distanzschuss eines eingewechselten Juniorenspielers fiel, schmälerte das Lob des Waldramer Trainers nicht. „Vieles war deutlich verbessert. Den Punkt nehmen wir gerne mit“, so Günther Mücke. Im Vergleich zur Aufstellung gegen die SG Hausham in der Vorwoche haben die Kreuther ihren Kader wieder verdichtet. Michael Egger, der gegen die Knappen mit einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen war, wird wieder seinen angestammten Platz als Außenverteidiger in der Viererkette einnehmen. Fehlen wird diesmal Dan Petru Samoila. Er ist in den Urlaub in sein Heimatland gefahren. Drei Heimspiele in Serie sind nicht üblich. Und in der kommenden Woche folgt sogar noch ein viertes. „In Hausham wird der Platz saniert. Drum haben wir getauscht“, legt Schnitzenbaumer den Grund dafür offen, dass die Kreuther schon wieder an der Festung Enterbach antreten werden.