FC Real Kreuth empfängt DJK Waldram- „Richtiger Prüfstein zum Auftakt“

Fokussiert: die Spieler des FC Real Kreuth vor dem Start der zweiten Saisonhälfte. © TP

Zum Start in die zweite Saisonhälfte der Kreisliga empfängt der FC Real Kreuth die DJK Waldram. Los geht‘s am Samstag, 15 Uhr.

Kreuth – Die Eingliederung in die Abstiegsrunde sieht Tobias Schnitzenbaumer weder als Problem, noch als Gefahr, das Saisonziel nicht zu erreichen. Der Trainer des FC Real Kreuth kann die hohe Leistungsstärke der Gruppengegner bis zur Winterpause gut einschätzen. Nun aber ist der Zeitpunkt gekommen, die Karten auf den Tisch zu legen. Hierzu ist die DJK Waldram, die am Samstag um 15 Uhr am Enterbach ihr Visitenkarte abgibt, genau der richtige Prüfstein. „Mit Blick auf die Zusammensetzung der anderen Gruppen, hatten wir wohl die schwerste“, meint Schnitzenbaumer, „aber der Förderung der jüngeren Spieler hat es gutgetan.“

Die Zeit ab der Winterpause Mitte November bis zum Trainingsauftakt vor sechs Wochen wurde vornehmlich im „Soccer Five“ in Miesbach verbracht. Von den Kreuther Kickern eigenverantwortlich organisiert und ohne den Trainer-Anspruch stetiger Präsenz. Wieder zurück auf dem Rasen aber war die Beteiligung echt gut. 25 Spieler, gemischt aus erster und zweiter Mannschaft, waren keine Seltenheit.

Vorbereitungsspiele selten

Seltener hingegen waren die Vorbereitungsspiele, die witterungsbedingt in Serie ausfielen. Entsprechend war das traditionelle Trainingslager beim Bundesligisten TSG Hoffenheim ein Höhepunkt. Mit dabei waren Moritz Leandro und Ludwig Hofbauer. Zwei vereinseigene A-Junioren, die Schnitzenbaumer ab sofort in den Fokus der Kreisliga aufgenommen hat. Ganz im Sinn der Nachwuchsförderung am Enterbach. Dass der Aufenthalt in Hoffenheim auch dem Zusammenhalt der Truppe zuträglich war, bedarf keiner gesonderten Erwähnung.

Dass der Frühjahrs-Punktspielauftakt dem schlechten Wetter zum Opfer fallen könnte, bereitet Schnitzenbaumer keine Sorge. Die Anlage ist schneefrei und im Rahmen des Donnerstagstrainings in dieser Woche wurde der Platz von den Aktiven auch aufgehübscht. Auch der Vergleich mit der DJK Waldram sorgt beim Kreuther Trainer für keine Sorgenfalten. Auch wenn seine Burschen in den vergangenen vier Jahren gegen diesen Gegner keinen Sieg mehr feiern konnten. Abgesehen von Sebastian Kölbl, der mit dem Mittelohr Probleme hat, stehen alle Leistungsträger zur Verfügung. „Genau der richtige Prüfstein zum Auftakt“, erklärt Schnitzenbaumer, „dann können wir gleich mal zeigen, wo wir stehen,“

Übungsleiter sieht FC auf den vorderen drei Plätzen

Dass die Kreuther Kicker nach den zehn Spieltagen bis Ende Mai auf einem der vorderen drei Plätze stehen, ist über den Übungsleiter vom Enterbach eine ausgemachte Sache. Er hat Vertrauen in die Leistungsfähigkeit seiner Burschen und ist überzeugt, dass sie mit dem notwendigen Biss an die Aufgaben heran gehen. ko