FC Real Kreuth fährt geschwächt nach Polling

Moritz Mack erzielte im Hinspiel drei Treffer. © THOMAS PLETTENBERG

Dem FC Real Kreuth fehlt beim SV Polling ein halbes Dutzend Leistungsträger. Dennoch visieren die Enterbacher einen Sieg an.

Kreuth – Der Kampf um die beiden Abstiegsrelegationsplätze ist heiß. Aktuell hoffen sieben Mannschaften, einem Duell mit den Kreisklassisten aus dem Weg zu gehen. Der SV Polling und der FC Real Kreuth sind zwei von ihnen. Wer Boden im Kampf um den Klassenerhalt gut machen kann, entscheidet der direkte Vergleich (Sonntag, 14 Uhr).

FCK-Trainer Reiner Leitl sieht nicht die Spielstärke des Gegners als größtes Hindernis, sondern die beträchtlichen personellen Lücken im eigenen Team. Mit 3:0 in der Hinrunde vom Platz gefegt, sollten die Kreuther in Polling mit breiter Brust auflaufen. Leitl aber winkt ab. Zum Einen war die Begegnung am Enterbach spannender, als es das Ergebnis aussagt. „Wir müssen dort anknüpfen, wo wir in Peißenberg aufgehört haben“, erinnert Leitl an den jüngsten 2:0-Erfolg, „aber wenn wir wieder defensiv gut stehen und taktisch diszipliniert sind, springt auch etwas raus für uns.“

Zum Zweiten hat sich gleich ein halbes Dutzend Leistungsträger abgemeldet. So muss Leitl in Polling auf mehrere Spieler zählen, die der Reserve zuzuordnen sind. Lorenz Sollacher und Dan Petru Samoila sind krank, Andreas Schwinghammer und Simon Schober verletzt. Michael Egger hat einen privaten Termin und Lukas Frank muss bei der Feuerwehr Dienst schieben. Zudem ist der Torjäger Franz Huber nach überstandener Krankheit erst wieder im Lauftraining. Wobei nicht er in der Hinrunde die Treffer erzielte. Es war Moritz Mack, der Polling mit drei Toren abgeschossen hatte.

Die Gastgeber sind wie in der Abbruch-Spielzeit 2019/2021 rund um die Relegationsplätze zu finden. „Bei uns ist es ein Kommen und Gehen. Wir haben von Spieltag zu Spieltag einen veränderten Kader“, erklärt SVP-Trainer Robert Färber, dass auch ihn personelle Sorgen plagen. Nicht zuletzt, nach Michael Schöttls Karriereende in der Winterpause. Färber bevorzugt ein einfaches Spielsystem, das aber effektiv sein kann: lange Bälle auf die Außenstürmer. Er sieht Chancen, den Kreuthern beizukommen „Wir spielen zu Hause. Da wollen wir was holen.“ ko