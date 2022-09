FC Real Kreuth holt ein Remis, das Lust auf mehr macht

0:0 gegen Lenggrieser SC

Von Hans-Peter Koller schließen

Der FC Real Kreuth beendet den Negativlauf und trotzt dem Lenggrieser SC ein torloses Remis ab.

Kreuth – Mit der besten Saisonleistung hat der FC Real Kreuth dem Lenggrieser SC einen Punkt abgeknöpft. Ein 0:0-Remis, das die Elf aus dem Brauneckdorf im Kampf um die Aufstiegsgruppe bremst und den Enterbachern Selbstvertrauen bringt. Sie können auch einem der „Großen“ ein Bein stellen.

„Natürlich bin ich sehr zufrieden“, bewertet FCK-Trainer Tobias Schnitzenbaumer die Punkteteilung gegen die Spitzenmannschaft, „aber bei uns geht es eben Stück für Stück bergauf.“ Er verzichtet bewusst auf ein lobenderes Prädikat. Erst wenn sich zu dem Unentschieden weitere Erfolge einstellen, will er seine Wortwahl gerne überdenken.

Ein großer Schritt zum Remis kam Simon Mayr zu, der Jakob Gerg an die kurze Leine nahm. Er schirmte den Filigrantechniker sehr gut ab. In beiden Halbzeiten spielte sich das Geschehen in der Hauptsache zwischen den Strafräumen ab. Die bekannt zweikampf- und laufstarken Lenggrieser sahen sich einem ebenbürtigen Gegner gegenüber, der gleichwertige Qualitäten aufbot. Samet Yilmazer war nach einer Ecke auch dem Führungstreffer des FCK nahe, aber Maximilian Kleim im LSC-Tor fischte einen Kopfball mit einer starken Parade aus dem Eck (29.).

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste mehr und mehr die Initiative, aber die Kreuther blieben mit schnellen Kontern gefährlich. Der pfeilschnelle Lukas Frank vergab mehrere Tempogegenstöße. In der Schlussphase war Fortuna den Platzherren hold. Michael Schnaderbeck knallte einen Distanzschuss an den Pfosten und der Keeper Louis Sachau klärte eine Eins-gegen-Eins-Situation glänzend. Selbst als der aufopferungsvoll kämpfende Moritz Mack mit Gelb-Rot vom Platz ging, hielt die Kreuther Festung stand. Ein Unentschieden, das Appetit auf mehr macht. ko

FC Real Kreuth – Lenggrieser SC 0:0

FC Real Kreuth: Sachau - S. Mayr, Egger (78. Schober), Götschl, Schmid (64. Coria) - Höss, Yilmazer (76. L. Frank), Chraloglu, K. Kölbl (46. S. Kölbl) - T. Frank, Mack.

Gelbe Karten: Egger, Chraloglu, Höss, T. Frank - M. Gerg, L. Gerg, Angermeier

Gelb-rote Karte: Mack (Kreuth/89.).

Zeitstrafe: Biagini (Lenggries/87.).

Schiedsrichter: Alexander Schramm (FC Traubing).

Zuschauer: 100.