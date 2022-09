FC Real Kreuth II siegt – SG Waakirchen/Schaftlach punktet

Teilen

Franz Breunig, Trainer des FC Real Kreuth II. © THOMAS PLETTENBERG

Nachholspiele in der A-Klasse Der FC Real Kreuth II siegt, die SG Waakirchen/Schaftlach holt nach Zwei-Tore-Führung nur einen Punkt.

Tegernseer Tal – In der A-Klassen-Gruppe 13 gewinnt die Kreuther Reserve ihr Nachholspiel, während die SG Waakirchen/Schaftlach einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand gibt.

FC Real Kreuth II – Gencl. Bad Tölz 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 L. Frank (41.), 2:0 Sandra (78./FE), 2:1 Demirkaynak (82.), 3:1 1 M. Nadler (90.+3).

Gelb-Rot: Saliuku (Genclikspor/78./Unsportlichkeit).

Der FC Real Kreuth II hat sich im Nachholspiel gegen Genclikspor Bad Tölz mit 3:1 durchgesetzt. Damit springt die Kreisligareserve nach vier Spielen auf den dritten Platz, der für die Aufstiegsrunde qualifizieren würde. Franz Breunig, Trainer der jungen Kreuther Truppe, zeigt sich zufrieden mit dem Auftritt: „Das war ein souveräner Sieg. Wir haben ordentlich gespielt.“ Lukas Frank setzte in der Schlussphase des ersten Durchgangs das erste Ausrufezeichen und brachte Kreuth in Front. „Nach der Halbzeit wurde das Spiel ein bisschen zerfahrener mit einem Gegner, der viele weite Bälle schlug“, erzählt Breunig. Das bessere Ende einer turbulenten Schlussphase erwischten die Enterbacher. Erst verwandelte Sergiu Sandra einen Strafstoß, in dessen Vorfeld sich der Tölzer Gentian Saliuku zu laut beim Unparteiischen beschwerte und Gelb-Rot sah. Der Anschlusstreffer für Genclikspor fiel nach einer „Pressballstafette mit Ballglück für Tölz“, wie Breunig schilderte. Doch Matthias Nadler machte den Deckel drauf und vollendete eine schöne Einzelleistung von Elias Leibig zum 3:1.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Waakirchen/Schaftlach – SC Reichersbeuern 2:2 (2:2)

Tore: 1:0 Eybel (16.), 2:0 Adler (19.), 2:1 Röder (24.), 2:2 Keilwerth (45.).

Vor dem Spiel hatte Vincent Lechner eine gewisse Portion Respekt vor dem SC Reichersbeuern. Nach dem 2:2 ist der Trainer der SG Waakirchen/Schaftlach zwar zufrieden mit dem Punktgewinn, hätte sich aber auch einen Dreier vorstellen können. „Wir haben richtig stark angefangen“, erzählt er. Mit Ablauf der Anfangsviertelstunde brachte Florian Eybel die Hausherren in Front und Marinus Adler legte nur drei Minuten später nach. „Wir waren verdient 2:0 vorne und haben es dann nicht geschafft, das Spiel zu kontrollieren und Ruhe reinzubringen“, hadert Lechner. Und so kamen die Reichersbeuerner noch vor dem Seitenwechsel zurück und mit dem Pausenpfiff zum Ausgleich. „In der Kabine war dann etwas getrübte Stimmung“, berichtet Lechner. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich wieder ein offener Schlagabtausch mit einigen Torchancen auf beiden Seiten. „Der Glücklichere hätte noch ein Tor machen können, aber so war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wenn wir vor der Pause konsequenter gewesen wären, bin ich überzeugt davon, dass wir gewonnen hätten“, sagt der SG-Trainer. emi