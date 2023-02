Schnitzenbaumer schafft gute Basis beim FC Real Kreuth nach turbulentem Saisonstart

Völlig unerwartet kam der FC Real Kreuth anfangs der Saison in ein unruhiges Fahrwasser. Dieses hat sich mittlerweile gelegt.

Kreuth – Nach zwei Niederlagen zum Auftakt und ohne Torjäger Franz Huber, der sich dem FC Penzberg angeschlossen hatte, erklärte Trainer Reiner Leitl seinen Rücktritt. Für die Vereinsführung ein nicht absehbares Problem.

Es war naheliegend, das Engagement des Co-Trainers abzuklopfen. Und Tobias Schnitzenbauer erwies sich nicht als Notlösung, sondern als Retter in der Not. „Ich musste schon zwei oder drei Tage nachdenken und für mich selbst das Für und Wider abzuwägen“, erinnert sich Schnitzenbaumer, „aber letztlich liegt mir der Verein schon massiv am Herzen.“ Und er fand den richtigen Draht zu den Aktiven. Er wurde akzeptiert und respektiert.

Dass es in der allerseits als stärksten Gruppe geachteten Kreisliga 1 für Kreuth eine Utopie war, einen der drei Aufstiegsplätze zu erkämpfen, wurde akzeptiert. Aber einige der hoch eingeschätzten Konkurrenten bissen sich an den Königlichen die Zähne aus. Die über Platz fünf erkämpften vier Bonuspunkte sind für Schnitzenbaumer eine gute Basis, das Saisonziel zu erreichen: einen Nichtabstiegsplatz. „Wir werden vom ersten Spiel weg hellwach bestrebt sein, unser Punktekonto aufzustocken und so schnell wie möglich den Ligaverbleib sichern“, verspricht Schnitzenbaumer.

Allerdings werden in den verbleibenden zehn Begegnungen nicht alle bekannten Gesichter zu sehen sein. Toni Franz, der sich als Stammtorwart nicht etablieren konnte, hat sich dem FC Weidach in der B-Klasse der Gruppe Ammersee angeschlossen und Samet Yilmazer ist retour zum FC Rottach-Egern gegangen. Zudem wir Leon Pfund aus dem eigenen Nachwuchs fest bei den Herren I geführt.

Als Trainingsstart hat Schnitzenbaumer den gestrigen Montag bestimmt. Es folgen drei Testspiele und ein viertägiges Trainingslager beim Bundesligisten TSG Hoffenheim. Da im Februar und März in Kreuth mit winterlichen Wetterkapriolen zu rechnen ist, werden die Testspiele gegen den SV Bad Tölz (25. Februar), den ASV Au (1. März) und die SG Waakirchen/Schaftlach (11. März) auswärts ausgetragen. (ko)