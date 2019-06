„Es war eine super Feier“

von Sofia Eham schließen

Beim 3:2-Sieg gegen Aying ging es für den FC Real Kreuth um nichts mehr. Doch der Verein wollte seinen Trainer nicht mit einer Niederlage verabschieden. Das gelang.

Kreuth – „Das ist für dich, Bernhard“, war wohl das Motto des Fußballtages in Enterbach. Beim 3:2-Sieg gegen die Sportfreunde aus Aying ging es für den FC Real Kreuth fußballerisch eigentlich um nichts mehr. Doch der Verein wollte seinen Trainer der Ersten Mannschaft, Bernhard Gruber, nicht mit einer Niederlage verabschieden. „Die Spieler haben sich echt reingehauen“, findet dieser.

Der Vorbericht zum Spiel: Spieler des FC Real Kreuth wollen Bernhard Gruber mit einem Sieg verabschieden – Gegner Aying im Abstiegskampf

FC Real Kreuth schickt Sportfreunde Aying mit 3:2 in die Kreisklasse

Allerdings lag der Sieg nicht unbedingt an der – sicherlich – ordentlichen Leistung der Heimmannschaft. Sondern vielmehr daran, dass von den Ayingern kaum Gegenwehr kam – trotz Abstiegskampf. Bereits in der sechsten Minute ging Kreuth in Führung – das war allerdings nicht die erste torgefährliche Situation. Moritz Mack kam über links, setzte sich durch und hätte auch selbst schon eine gute Abschlussposition gehabt. Er legte aber quer auf Lukas Frank, der einschob. Keine zehn Minuten später erhöhte der abermals starke Dan Petru Samoila auf 2:0. „Der war gar nicht zu halten“, berichtet Gruber. „Er hatte eine Chance nach der anderen.“

Dass das Spiel auf dem Papier doch noch eng wurde, lag an zwei etwas unglücklichen Momenten in der Kreuther Defensive. Zwei Elfmeter, einer kurz vorm Halbzeitpfiff, einer in der 91. Minute, ließen die Sportfreunde noch mal etwas näher rücken. Gefährdet war der Sieg allerdings trotzdem „ab der ersten Minute“ (Gruber) nicht. Auch weil Andreas Götschl in der 66. Minute nach einer Ecke zum zwischenzeitlichen 3:1 einköpfte. Wie schon bei den beiden vorherigen Toren lief auch dieses Mal die gesamte Mannschaft zum Trainer. „Gefühlt hätte es ein 5:0 sein müssen“, findet Gruber und sagt über die Gegner: „So kann man im Abstiegskampf eigentlich nicht auftreten.“ Diesen haben sie nach der desolaten Leistung im Tegernseer Tal nun auch endgültig verloren. Die SF Aying stehen nun als zweiter Absteiger fest.

Viel wichtiger aus Kreuther Sicht war an diesem Tag aber die Feier nach dem Spiel. Mit allen möglichen kleinen Überraschungen wie Videos und Fotos aus Grubers aktiven Jahren beim FC Real wurde er würdig verabschiedet. „Es war eine super Feier“, sagt der gerührte Trainer. Zum Abschluss geht es für ihn mit seiner Truppe noch zu einem Hobbyturnier nach Prag. Dann kann er durchschnaufen und sich eine wohlverdiente Auszeit gönnen.

Wie lange diese anhalten wird, wird sich zeigen. Jedenfalls kann er stolz auf eine Mannschaft schauen, die mit ihm den Aufstieg geschafft und sich als ernst zu nehmender Gegner in der Kreisliga etabliert hat. „Bernhard, wir sagen Servus“, heißt es beim Verein – fürs Erste jedenfalls. SOFIA EHAM

FC Real Kreuth – SF Aying 3:2 (2:1)

FC Real Kreuth: Sachau – Egger (48. Thannberger), M. Mayr, Götschl, S. Mayr – Frank (78. Wrba), Mack, Schwinghammer, S. Kölbl (46. Zehetmeier), Samoila – Sandra.

Tore: 1:0 (6.) Frank. 2:0 (14.) Samoila, 2:1 (44./Elfmeter) Veicht – 3:1 (66.) Götschl, 3:2 (90.+1/Elfmeter) Veicht.

Zuschauer: 150.

Schiedsrichter: Marijo Kraljic (SC Wörnsmühl).

Gelbe Karten: Egger, Thannberger – Phat Mac, Veicht, Kuwornu, Budimlic, Briegel.