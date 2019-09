Sieg dank Glück und Sachau

von Sofia Eham schließen

Wie vergangene Woche setzt sich der FC Real Kreuth auch gegen Polling mit einem 3:0-Sieg durch. Doch anders als gegen Deisenhofen war der Sieg dieses mal sehr glücklich.

Kreuth – Wie vergangene Woche setzt sich der FC Real Kreuth auch gegen Polling mit einem 3:0-Sieg durch. Doch anders als gegen Deisenhofen muss Trainer Nedo Tomic diesmal ehrlich zugeben: „Der Sieg war sehr glücklich.“ Allerdings war nicht nur Glück ausschlaggebend, sondern vor allem Keeper Louis Sachau. „Bei ihm müssen wir uns bedanken“, sagt Tomic. „Ohne ihn hätten wir die drei Punkte nicht geholt.“

FC Real Kreuth setzt sich beim dominierenden SV Polling mit 3:0 durch

Dabei schien in der Anfangsphase alles klar: Kreuth dominierte und ging schon in der fünften Minute in Führung. Moritz Mack bediente den Urlaubsrückkehrer Mike Egger, der souverän verwandelte. „Da dachte ich, dieses Spiel haben wir im Griff“, sagt Tomic. Doch mit der Führung drehte sich die Partie, und Polling machte Druck. „Wir haben komplett den Faden verloren“, sagt Tomic, der schon in der Startaufstellung drei angeschlagene Spieler bringen musste.

Die Kräfte seiner Mannschaft ließen mehr und mehr nach. Polling drückte gewaltig, doch was der SV auch tat – an Kreuths letztem Mann Sachau kamen sie nicht vorbei. Selbst in drei Eins-gegen-eins-Situationen behielt der Torhüter stets die Oberhand und sicherte das knappe 1:0. Real fand vor der Pause zurück ins Spiel. Mack erhöhte durch ein Freistoßtor auf 2:0.

Für die zweite Halbzeit stellte Tomic defensiver auf, brachte einen zweiten Sechser, um die Führung zu halten. Allerdings drückte Polling weiter. Dann eine Viertelstunde vor Schluss: Elfmeter: Egger hatte im Kopfduell geklärt, doch sein Gegenspieler fiel im Strafraum. „Bei einem 2:1 wären wir ordentlich ins Schwimmen geraten“, glaubt Tomic. Doch die Sorge war unbegründet. Denn der bärenstarke Sachau hielt nicht nur den Elfer, sondern auch den abgeprallten Nachschuss. Kreuths Franz Huber machte dann per Konter das 3:0 und den sack zu. Tomic: „Wir haben nicht gut gespielt. Polling war über 70 Minuten besser, aber was unser Torwart gehalten hat, war unglaublich.“

SV Polling – FC Real Kreuth 0:3 (0:2)

FC Real Kreuth: Sachau – Schober (30. S. Kölbl), Götschl, M. Mayr, Samoila – Schwinghammer – Egger (56. Höß), K. Kölbl, Mack, S. Mayr – Huber (87.) Freiberger.

Tore: 0:1 (5.) Egger, 0:2 (44.) Mack, 0:3 (80.) Huber.

Zuschauer: 90. Schiedsrichter: Alois Holzheu (DJK Darching).

Gelbe Karten: Schöttl, Neumayr – S. Kölbl, Höß.