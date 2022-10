FC Real Kreuth tritt beim TSV Sauerlach an: Souveräner Sieg ist Pflicht

Oft jubeln will der FC Real Kreuth in Sauerlach. © AM

14:0 siegte der FC Real Kreuth im Hinspiel über den TSV Sauerlach. Jetzt wollen die Enterbacher die geschwächte Truppe aus dem Münchner Süden auch auswärts vom Platz fegen.

Kreuth – Es ist ein steiniger Weg, den der TSV Sauerlach wenige Monate vor seinem 100-jährigen Gründungsjubiläum genommen hat. Die Truppe aus dem Münchner Süden ist nach zahlreichen Abgängen in der Kreisliga nicht konkurrenzfähig. Dass sich dieses Bild nach der Partie gegen den FC Real Kreuth ändern könnte, ist unwahrscheinlich.

Arlind Daschner vom Trainerstuhl zu stürzen, hatte massive personelle Folgen. Als der Sauerlacher Trainer die Rote Karte erhielt, folgten ihm 15 Spieler, die allerdings auch nur kurzfristig dem Verein die Treue gehalten hatten. „Wir bauen auf die Jungen“, betont der Verantwortliche Hermann Eggerl. Aber der Wunsch ist Vater des Gedankens. Das Saison-Highlight war bislang ein Treffer zum 1:9-Endstand gegen den Lenggrieser SC. Zehn Spiele. Zehn Niederlagen. Und nicht annähernd die Chance auf einen Punktgewinn.

„Es war nicht notwendig, die Spieler vor Leichtsinn zu warnen“, erinnert Tobias Schnitzenbaumer an das Hinspiel am Enterbach. „Sogar in der Nachspielzeit ist noch ein Tor gelungen“. Am Ende stand ein 14:0-Sieg. Das höchste Resultat in der gesamten Liga. Ob die Kreuther in Sauerlach eine ähnliche kräftige Ohrfeige austeilen, ist zweitrangig. Ein ungefährdeter Sieg ist Pflicht. Eine entsprechende Einstellung aber gehört am Enterbach zu den Grund-Tugenden. „Wir fahren nicht knapp 100 Kilometer, um uns dann als Lachnummer abstempeln zu lassen“, verspricht Schnitzenbaumer einen couragierten Auftritt in Sauerlach. Diese Einstellung erwartet er auch von seinen Spielern, die nicht in der Start-Elf stehen, aber im Lauf der Begegnung eingewechselt werden.

ko