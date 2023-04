FC Real Kreuth will dem TSV Sauerlach die Grenzen aufzeigen

Teilen

Vollen Einsatz erwartet Kreuths Trainer Tobias Schnitzenbaumer von Maximilian Schmid und Co. © MK

Der FC Real Kreuth empfängt den TSV Sauerlach und peilt einen klaren Sieg an.

Kreuth – Einer der Vorteile von Tobias Schnitzenbaumer ist es, dass ihm die Vereinsbrille fremd ist. Der Trainer des FC Real Kreuth analysiert trocken den Erfolg, aber genau so nüchtern, warum etwas nicht geklappt hat. Entsprechend hat ihn das dem Spielverlauf gerechte 1:1-Remis der Vorwoche in Polling nicht aus der Bahn geworfen. Die Fehler wurden analysiert und angesprochen. Dies soll nun der TSV Sauerlach im Heimspiel der Enterbacher am Samstag um 15 Uhr zu spüren bekommen.

Der TSV ist irgendwie die Überraschungsmannschaft des Jahres 2023, aber zweifelsfrei für die Kreuther eine lösbare Aufgabe. Für Schnitzenbaumer ist es unerheblich, dass die Sauerlacher in mit einem 3:1-Erfolg gegen den TSV Otterfing im Rücken anreisen. Und er will auch nicht die glatten Siege seiner Burschen im Jahr 2022 gegen den Gegner als Maßstab heranziehen.

Was für den Kreuther Trainer aber sehr wohl eine Rolle spielt, ist die Einstellung seiner Aktiven gegen einen Gegner, der noch vor Kurzem als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wurde. „Wir müssen Laufbereitschaft zeigen und Spielfreude. Dann klappt’s auch mit einem Dreier“, hält Schnitzenbaumer nicht hinter seiner Forderung zurück, diesen Gegner zu besiegen. Wobei er sogar noch einen Schritt weiter geht. Er will einen Dreier sehen, der nicht erst in den Schlussminuten zustande kommt, sondern bereits frühzeitig feststeht.

Wobei es nicht darum geht, dass seine elf Wunschspieler vom Anpfiff weg auf dem Platz stehen. Der Kreuther Trainer hat einen breiten Kader und kann es sich entsprechend auch leisten, keine topgesetzten Spieler zu nominieren. Und wer vor den bekannt treuen, aber durchaus kritischen Kreuther Fans nicht willig ist, Schnitzenbaumers geforderte Spielanlage zu erfüllen, wird auch frühzeitig mit der Auswechselbank Bekanntschaft machen. „Wir haben das berechtige Selbstvertrauen, gegen Sauerlach einen klaren Sieg anzupeilen. Und so werden wir auch auftreten“, erklärt Schnitzenbaumer. ko