FC Real Kreuth will Erfolgsgeschichte gegen TSV Sauerlach weiterschreiben

Teilen

Tobias Schnitzenbaumer © THOMAS PLETTENBERG

Der FC Real Kreuth empfängt den TSV Sauerlach und will seine Spitzenposition in der Abstiegsrunde untermauern.

Kreuth – Unter den sechs Mannschaften, die sich nicht für die Meisterrunde qualifizierten, sondern über die Abstiegsrunde den Klassenerhalt in der Gruppe C suchen, hat sich Real Kreuth als Spitzenteam herauskristallisiert. Der gefährlichste Verfolger hat bereits fünf Punkte Rückstand. Wobei die Enterbacher in einem Nachholspiel den Vorsprung noch vergrößern können.

Allerdings ist der Gegner schwer kalkulierbar. Zur Winterpause war der TSV Sauerlach noch als Fixabsteiger abgestempelt. Zweistellige Niederlagen waren keine Seltenheit. Aber die Verantwortlichen reagierten und rüsteten den Kader mit Neuzugängen auf. Und plötzlich waren die Sauerlacher ein ernsthafter Gegner. Siege gegen den TSV Otterfing und die DJK Waldram brachten sie bis auf zwei Punkte an einen Nichtabstiegsplatz heran.

Dass der Kader des TSV Sauerlach vom Herbst nicht mehr mit dem aktuellen Aufgebot vergleichbar ist, weiß auch Tobias Schnitzenbaumer. Dennoch sieht es der Kreuther Trainer nicht als despektierlich, wenn er einen Sieg einfordert. Eine überhebliche Einstellung seiner Männer gegen eine Mannschaft, die den Abstieg vor Augen hat, wäre für ihn allerdings Gift. Und entsprechend fordert der FCK-Trainer den nötigen Respekt: „Wer das Spiel nicht zu 100 Prozent ernst nimmt, kann direkt neben mir einen Platz einnehmen. Ausgewechselt auf der Bank.“ Wobei diese Androhung eher als Vorsichtsmaßnahme zu sehen ist. Bislang haben ihm seine Spieler in keiner einzigen Begegnung Anlass gegeben, die Einstellung zu bekritteln.

Sollte die Partie nach Plan ablaufen, will der Kreuther Trainer zwei seiner jungen Spieler aufbieten. Leandro Moritz auf der rechten Außenbahn und Marinus Höss. Dieser trägt nicht zu Unrecht die „Zehn“ auf dem Trikot. Er ist auch in jungen Jahren schon ein wertvoller Spielmacher. ko