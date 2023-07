FC Rottach-Egern: 27 Gegentore und doch ein „Riesenerfolg“

Alles gegeben und doch oft einen Tick zu spät: Die Rottacher Hintermannschaft lässt sich von Jamal Musiala umkurven. Dem FCR ergeht es in dieser Situation aber nicht anders als so manchem Bundesligisten. © THOMAS PLETTENBERG

Die Bayern sind da. Man muss gar nicht auf den Sportplatz am Birkenmoos schauen, um das zu merken.

Rottach-Egern – Ganz Rottach-Egern ist im Bayern-Fieber und versucht, es dem Deutschen Rekordmeister im ersten von zwei Trainingslagern vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison so schön und unkompliziert wie möglich zu machen.

Das beruht auf Gegenseitigkeit, wie Stefan Schlichtner betont. „Es ist ein sehr angenehmes Miteinander. Die Bayern begegnen uns voll auf Augenhöhe“, sagt der Vorsitzende des FC Rottach-Egern. Für Verein und Gemeinde ist das Trainingslager der Bayern zwar ein großer Aufwand. Aber es erhöht natürlich die Strahlkraft des Ortes und lohnt sich auch finanziell. Die Einnahmen beim Testspiel am Dienstagabend gingen komplett an den FC Rottach-Egern. „Das sind die Bayern wirklich sehr großzügig“, sagt Schlichtner.

Ganz nah dran an den Idolen: Die Einlaufkinder aus der F-Jugend und von den Bambinis. © THOMAS PLETTENBERG

2500 Fans waren gekommen, um das Spiel der Bayern gegen den FC Rottach-Egern zu sehen. Nun steht der Sieger eines solchen Duells ja immer schon vorher fest. Zwei spannende Fragen gibt es trotzdem: Wird es zweistellig? Und schießt der Underdog ein Tor? Zweistellig wurde es schnell, auch die 20-Tore-Marke knackten die Bayern. 27 Tore schossen sie am Ende, je fünf davon gingen auf das Konto von Jamal Musiala, Marcel Sabitzer und Mathys Tel, dazu schoss Serge Gnabry einen Hattrick. Und nein, ein Tor des FC Rottach-Egern ließen die Bayern nicht zu. 0:27 – hört sich hart an, ist aber natürlich völlig nebensächlich.

Was bleibt, sind die kleinen Erfolge und die großen Erlebnisse: Ein gewonnenes Laufduell, vielleicht ein erfolgreicher Zweikampf, denn welcher Kreisklassen-Kicker kann schon von sich behaupten, dass ihm das gegen einen Bundesliga-Profi, vielleicht sogar gegen einen Weltmeister gelungen ist?

Am Tegernsee Tag für Tag an der Taktik tüfteln: Thomas Tuchel (l.), Trainer des FC Bayern München. © THOMAS PLETTENBERG

Und vor dem Spiel gab es die großen Augen bei den Einlaufkindern, die ihren Idolen ganz nah waren. In diesem Fall waren es die Nachwuchs-Kicker aus der Rottacher F-Jugend und von den Bambinis, oft auch Kinder von Eltern, die an der Organisation und Vorbereitung des Spiels beteiligt waren. Schließlich ist ein solches Event mit einem großen Aufwand verbunden. Alle packten zusammen an, Gemeinde, Verein, ehrenamtliche Helfer. „Es war ein Riesenerfolg“, sagt Stefan Schlichtner, der sich mit dem FC Rottach-Egern nach den „finanziell schwierigen“ Corona-Jahren auch über die Einnahmen freute.

Der Sportplatz am Birkenmoos platzt aus allen Nähten: 2500 Fans waren gekommen, um die Bayern zu sehen. © THOMAS PLETTENBERG

Die Bayern ziehen weiter. Nach einem öffentlichen Training am heutigen Donnerstag um 10 Uhr bricht die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ihre Zelte am Tegernsee ab und startet zur Asien-Reise nach Japan und Singapur. Dort haben die Testspiel-Gegner etwas größere Namen als FC Rottach-Egern: Manchester City, der japanische Erstligist Kawasaki Frontale und der FC Liverpool warten auf die Bayern. Ein 27:0 ist ausgeschlossen.

Rottach-Egern kann nur kurz durchschnaufen. Ab Sonntag hat sich schon der nächste Bundesligist angekündigt. Auch Borussia Mönchengladbach bestreitet ein Trainingslager am Tegernsee, zum zehnten Mal. „Uns werden dort wieder optimale Bedingungen erwarten“, sagt Borussias Sportdirektor Roland Virkus. Statt rot-weiß ist Rottach-Egern dann also erst einmal schwarz-weiß-grün. Die Gladbacher Trainingseinheiten sind öffentlich, und auch ein Testspiel wird es geben. Am Mittwoch, 26. Juli, trifft die Borussia um 18 Uhr auf Drittligist FC Ingolstadt mit dem ehemaligen Trainer des TSV 1860 München Michael Köllner an der Seitenlinie. (Christoph Fetzer)