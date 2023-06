„Sonntag geht es wieder 0:0 los“ – FC-Coach Gruber will nichts von Entscheidung wissen

Teilen

Die Rottach-Egener gehen mit einem guten Vorsprung nach Fischbachau ins Rückspiel. © Thomas Plettenberg

Im Hinspiel der Relegation zur Kreisklasse konnte sich der FC Rottach-Egern mit einem 2:0 behaupten. Fischbachau steht jetzt daheim unter Zugzwang.

Rottach-Egern – Eine gute Ausgangsposition hat sich der FC Rottach-Egern beim Relegations-Hinspiel gegen die Sportfreunde aus Fischbachau erarbeitet. Die Elf vom Birkenmoos gewann ihr Heimspiel vor gut 300 Zuschauern am Donnerstagabend mit 2:0 und geht nun mit einem „Bonus“, wie es Trainer Bernhard Gruber nennt, ins Rückspiel, das am Sonntag um 13 Uhr im Leitzachtal angepfiffen wird. Die beiden Landkreis-Teams kämpfen um einen freien Platz in der Kreisklasse.

Die erste Halbzeit war noch weitgehend ausgeglichen. Auf jeder Seite gab es zwei klare Torchancen, doch die beiden Keeper Arved Weinmann auf Rottacher Seite und Quirin Leitner bei den Sportfreunden hielten ihren Kasten jeweils mit starken Abwehraktionen sauber. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit teilweise noch mit dem Verschieben schwergetan. Ansonsten war das Spiel ausgeglichen“, sagt Gruber weiter.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren druckvoller und belohnten sich am Ende auch mit zwei Treffern. „Die zweite Halbzeit war dann kämpferisch sehr gut, so wie man es sich vorstellt. Die Burschen haben sich trotz Krämpfen voll reingehaut“, lobt Gruber seine Truppe.

Rottach-Egern belohnt sich in der zweiten Halbzeit – Gute Ausgangslage für das Rückspiel

Die Platzherren intensivierten ihr Pressing nach dem Pausentee und erspielten sich nun Chance um Chance. Allerdings scheiterten sie zu Beginn noch beim Abschluss oder am starken Fischbachauer Keeper Leitner. Nach einer guten Stunde erlöste Samet Yilmazer die Fans der Hausherren.

Franz Pietzko war im Strafraum gelegt worden, und Samet Yilmazer verwandelte den fälligen Strafstoß zur Führung für die Elf vom Birkenmoos. In der Schlussphase sorgte der eingewechselte Ferhat Yilmazer für das 2:0: Nach einer starken Aktion von Rückkehrer Tobias Schlichtner vollstreckte er zum Endstand.

„Aufgrund der Vielzahl an Chancen hätten wir das Spiel auch mit 3:0 gewinnen können“, sagt Gruber und warnt: „Es ist noch lange nichts entschieden, am Sonntag geht es wieder bei 0:0 los. Dafür habe ich in der Relegation schon zu viele vogelwilde Spiele erlebt.“

Schafft Fischbachau die Wende? Gschwendtner: „In Fischbachau ist alles anders“

Fischbachaus Coach Thomas Gschwendtner hofft, dass sein Team bis zum Rückspiel die richtigen Schlüsse aus der Begegnung in Rottach-Egern zieht: „Wir müssen aus der katastrophalen zweiten Halbzeit lernen. Aber in Fischbachau ist alles anders als in Rottach. Bei uns hat sich noch jeder Gegner schwergetan“, so Gschwendtner. „Der Platz ist kleiner, und bei uns sind alle Spieler heiß.“ Mit einem schnellen Tor sei noch alles möglich.

Dazu muss ein Team vor allem an die Leistung vor der Pause in Rottach anknüpfen, bei der Gschwendtner eine „fußballerisch von beiden Seiten gute erste Halbzeit“ sah. Danach habe es einen Bruch im Spiel seiner Schützlinge gegeben. „Wir haben nur noch lange Bälle geschlagen und uns zu viele individuelle Fehler geleistet“, resümiert der SF-Coach. „Rottach war in der zweiten Halbzeit stark, daher geht das 2:0 auch voll in Ordnung.“

Doch noch ist die Messe nicht gelesen, auch wenn die Rottacher mit dem besagten Bonus ins Leitzachtal reisen. An den Kadern der Teams ändert sich nicht viel. Bei den Sportfreunden fällt Severin Kaffl mit einer Knieverletzung aus, die er sich in Rottach zugezogen hat. Die Gäste hoffen darauf, Lucas Bremsteller und Lukas Pätzold einsetzen zu können. „Der Rasen wird brennen. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und sind vorbereitet“, verspricht Gschwendtner.

Angepfiffen wird die Partie am Sonntag bereits um 13 Uhr. Entsprechend werden die Gäste in Fischbachau bereits zur Mittagszeit mit Gegrilltem und Getränken bewirtet. Und gefeiert wird in Fischbachau nach dem Schlusspfiff auf jeden Fall. Denn, so Gschwendtner: „Wir haben auf jeden Fall eine super Saison gespielt, der Aufstieg wäre natürlich das Zuckerl.“ (Thomas Spiesl)

FC Rottach-Egern: Weinmann - Stöckl (75. F. Yilmazer), Pätzold (70. Haimerl), Trettenhann, Neuhaus - S. Yilmazer, F. Pietzko, Meisner, Sourtsoglou - Schlichtner, Gritsch

SF Fischbachau: Leitner - Simbeck (46. Funk/88. M. Gschwendtner), Vitzthum (87. Bucher), Kaffl (43. Limbrunner), Voit - Trickl, Godeau, Isenmann, Zehetmeier - Auracher, Wagner

Tore: 1:0 S. Yilmazer (61./ FE), 2:0 F. Yilmazer (84.)

Gelbe Karten: Neuhaus, Pätzold – Leitner, Gschwendtner, Wagner – Schiedsrichter: Julius-Egen Gödde (Benjamin Sölch, Fabian Porsche) – Zuschauer: 310