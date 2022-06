FC Rottach-Egern: Stefan Schlichtner folgt auf Thomas Lamm

Das Vorstandsteam: (h.v.l.) Leopold von Sigriz, Florian Schöpfer, Gerhard Hofmann, Markus Dolenga, Andreas Gradl sowie (v.v.l.) Katharina Aust, Stefan Schlichtner, Sebastian Unterberger, Andreas Stöckle und Martin Butz. Es fehlen Florian Kölbl und Tobias Schlichtner. © FC Rottach-Egern

Bei der Hauptversammlung haben die Mitglieder des FC Rottach-Egern Stefan Schlichtner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Außerdem wurden die Beiträge angehoben.

Rottach-Egern – Der FC Rottach-Egern hat einen neuen Vorsitzenden: Stefan Schlichtner wurde kürzlich auf der Hauptversammlung zum Nachfolger von Thomas Lamm gewählt, der nach sechs Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl stand. Schlichtner stehen Sebastian Unterberger und Leopold von Sigriz als Stellvertreter zur Seite.

Vor den Neuwahlen blickten Lamm, Kassier Florian Schöpfer und Schriftführerin Katharina Aust auf die vergangenen beiden Jahre zurück, da die Hautpversammlung 2021 coronabedingt ausgefallen war. Entsprechend waren vor allem Absagen und Unregelmäßigkeiten im Trainings- und Spielbetrieb die beherrschenden Themen der beiden Pandemie-Jahre. Diese sind nicht spurlos am Verein vorbeigegangen. Da sämtliche Feste und Veranstaltungen ausgefallen sind, gab es finanzielle Einbußen. In diesem Zuge beschlossen die Anwesenden Mitglieder – nach einer konstruktiven Diskussion wie der Verein in der Pressemitteilung schreibt, eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.

Auch ein Termin für die 75-Jahr-Feier, die im vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte, steht bereits fest: Der Festabend findet am 12. November im Seeforum statt, dann werden auch die Ehrungen nachgeholt. mm

Der Vorstand

Erster Vorsitzender: Stefan Schlichtner. Zweite Vorsitzende: Sebastian Unterberger und Leopold von Sigriz. Erster Kassier: Florian Schöpfer; Zweiter Kassier: Martin Butz; Erste Schriftührerin: Katharina Aust; Zweiter Schriftführer: Andreas Stöckle; Jugendleiter: Gerhard Hofmann; Festmanager: Andreas Gradl; Beisitzer: Tobias Schlichtner, Markus Dolenga, Florian Kölbl.