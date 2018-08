FC Rottach-Egern will sich Punkte erkämpfen

Der FC Rottach-Egern will gegen Aying II jubeln.

Verlegtes Spiel gegen Ayinger Reserve

Nach dem 3:0-Sieg im Tegernseer-Tal-Derby gegen Kreuth II steht für den FC Rottach-Egern schon am Donnerstagabend (19.30 Uhr) das nächste Spiel in der Fußball A-Klasse 3 an.

Rottach-Egern – Zu Gast sind die SF Aying II. Eigentlich hätte diese Partie bereits vor knapp zwei Wochen – am ersten Spieltag – stattfinden sollen. Die SF-Reserve musste allerdings kurzfristig absagen.

„Die Ayinger haben mich angerufen und gesagt, dass sie nicht genügend Leute hätten“, sagt FC-Trainer Holger Fritz. Theoretisch hätten die Rottacher sich die Punkte bequem auf ihr Konto gutschreiben lassen können, da Aying alleinverantwortlich für die Absage war. Für Fritz und sein Team war das allerdings keine Option. „Wir wollen die Punkte über 90 Minuten erkämpfen und nicht am grünen Tisch holen.“

Fehlen werden ihm bei diesem Vorhaben allerdings Samet Yilmazer und Stürmer Tobias Schlichtner. „Trotzdem wollen wir das Spiel gewinnen und den guten Auftakt gegen Kreuth II bestätigen“, sagt Fritz. Mit einem Sieg würde der FC Rottach zum Tabellenführer Arget aufzuschließen. Um den SV von der Spitze zu schubsen, bräuchte es aber einen Erfolg mit fünf Toren Unterschied.

