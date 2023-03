Fehlende Effizienz: SG Otterfing/Holzkirchen verliert Derby

Gut präsentiert hat sich die SG Otterfing/Holzkirchen (orange) um Kapitänin Lisa Trömer. Das Ergebnis fiel gegen die SG Bad Aibling/Hohenthann/Beyharting zu hoch aus. © TP

Die SG Otterfing/Holzkirchen verliert ein ausgeglichenes Derby gegen die SG FFC Bad Aibling/Hohenthann/Beyharting zu hoch mit 1:5.

Otterfing/Holzkirchen – Keineswegs so klar wie es das Ergebnis vermuten lässt war das zweite Rückrundenspiel der Damen der SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga 1 gegen die SG FFC Bad Aibling/Hohenthann/Beyharting. Die Gäste setzten sich nach einem ausgeglichenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten deutlich mit 5:1 durch. „Es war eine unglückliche und unnötige Niederlage. Aibling war nicht besser, denn die Spielanteile und Chancen waren verteilt. Aber sie waren einfach effizienter vor dem Tor. Der angestrebte Punktgewinn wäre durchaus drin gewesen“, resümierte SG-Coach Artur Zigelski.

Trotz zweier kurzfristige Ausfälle fanden die Gastgeberinnen gut ins Spiel, ließen aber bereits in der Anfangsphase zwei hochkarätige Möglichkeiten liegen. Besser machten es die Gäste, die ihren ersten Torschuss zur Führung verwerteten. Bei einem Schlenzer vom Strafraumeck war SG-Keeperin Ulrike Giesa chancenlos. Die Partie war weiterhin ausgeglichen, Chancen gab es hüben wie drüben. Für die Vorentscheidung sorgten die Gäste durch einen Doppelpack kurz vor der Pause.

Beim Stand von 0:3 ging es in den zweiten Durchgang und die Gastgeberinnen versuchten noch einmal heranzukommen. Doch Annina Junge scheiterte am Pfosten, ehe die Gästemit zwei Kontern den Sack zumachten. Wenigstens gelang Lea Paulus in der Schlussphase nach einem indirekten Freistoß noch der Ehrentreffer.

Bis zum nächsten Heimspiel am 16. April haben die SG-Damen knapp drei Wochen Oster-Pause. „Das tut uns gut, wir werden die Pause nutzen und hoffen, dass wir dann möglichst komplett wieder angreifen können“, sagte Zigelski. ts

SG Otterfing/Holzkirchen –SG Aibling/Hoh. 1:5 (0:3)

Tore: 0:1 Schunko (10.), 0:2 Akpara (34.), 0:3 Mayer (39.), 0:4 Schunke (78.), 0:5 Bartl (81.), 1:5 Paulus (87.).