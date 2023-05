Fehlende Kaltschnäuzigkeit: TuS Holzkirchen verliert 1:3 in Unterföhring

Von: Sebastian Schuch

Ein Funken der Hoffnung: Holzkirchens Tobias Seidl markiert – umringt von fünf Unterföhringern – den Anschlusstreffer zum 1:2. Mehr war für den TuS aber nicht drin. © Margit Kopp

Die Holzkirchner Landesliga-Fußballer haben sich mal wieder nicht für ein starkes Spiel belohnt. Beim FC Unterföhring waren die Holzkirchner über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und erarbeiteten sich die Mehrzahl an guten Torchancen – gingen mit einem 1:3 aber dennoch als Verlierer vom Platz.

Holzkirchen – So ganz kann Co-Trainer und Taktgeber Maximilian Drum auch nicht erklären, warum der TuS mit leeren Händen dasteht. „Es ist sehr, sehr bitter. Wir haben alles rausgehauen und waren die bessere Mannschaft“, sagt der 31-Jährige. Letztlich lässt sich die Niederlage aber an zwei Punkten festmachen: der erneut fehlenden Kaltschnäuzigkeit im Abschluss und zwei Aussetzern von Torhüter Benedikt Zeisel.

Wie schon in den vergangenen Partien starteten die Holzkirchner gut und stellten die Gastgeber auf dem Unterföhringer Kunstrasen, auf dem das Spiel witterungsbedingt stattfand, vor einige Aufgaben. Und Holzkirchen hatte die besseren Chancen: Erst scheiterte Stefan Lechner nach einer Maßflanke von Tobias Seidl per Kopf an Unterföhrings Torhüter, dann wurde der Nachschuss von Christopher Korkor geblockt. Sein Versuch nach einem abgefälschten Freistoß von Alexander Zetterer ebenso.

Die Gastgeber wiederum gingen mit ihrem ersten Torschuss in Führung. Bastian Fischer schoss einen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position eigentlich komplett ungefährlich auf Zeisel – doch dem rutschte der nasse Ball durch die Hände.

Dieser Rückschlag war den Gästen nicht anzumerken. „Die Einstellung ist auf jeden Fall da“, lobt Drum. Holzkirchen machte weiter das Spiel, kam aber nicht zu zwingenden Chancen. Dafür legte Unterföhring mit dem ersten gefährlichen Angriff nach. Robin Volland setzte sich auf links durch, am langen Pfosten nickte Maximilian Siebald zum 2:0 ein. So ging der TuS mit einem Rückstand in die Pause, obwohl er gut spielte und selbst hätte führen können.

Die Reaktion erfolgte unmittelbar nach Wiederanpfiff. Drum hebelte mit einem Pass aus der eigenen Hälfte die komplette Unterföhringer Defensive aus und schickte Korkor links in den Strafraum. Der scheiterte zwar noch am Keeper, den Abpraller versenkte dafür Seidl zum 1:2.

Dieses Mal zeigte sich der FCU unbeeindruckt und übernahm kurzzeitig das Kommando, bis Ex-TuSler Sahin Bahadir nach einem harten Foul an Korkor nach einer Stunde eine Zeitstrafe kassierte.

Nun drängte Holzkirchen auf den Ausgleich – und scheiterte an sich selbst und Unterföhrings Keeper. Korkor platzierte seinen Abschluss nach einer Ablage von Seidl genau auf den Torhüter, dann erging es Seidl nach einem starken Dribbling ebenso. Die größte Chance hatte Anes Ziljkic fünf Minuten vor Schluss: Nach einer Kopfballvorlage des eingewechselten Aron Mättig köpfte der ebenfalls eingewechselte Stürmer aus etwa elf Metern genau auf den Keeper.

„Wir haben die Räume gut bespielt, nur das Tor nicht gemacht“, fasst Drum zusammen. In der letzten Aktion der Partie fiel die Entscheidung. Zeisel schoss Maick Antonio an, von dem sprang der Ball zum 1:3 aus Holzkirchner Sicht ins Tor.

So steht der TuS mal wieder mit leeren Händen da. Und muss sich mal wieder an die eigene Nase fassen. Drum will dennoch das Positive mitnehmen, „dass wir Chancen kreieren und zu sehr guten Möglichkeiten kommen“. Die müssten die Holzkirchner nur konsequenter nutzen.

FC Unterföhring – TuS Holzkirchen 3:1 (2:0)

TuS Holzkirchen: Zeisel – Keskin, Zetterer, Siebler (88. Mayer), Lechner (72. Ziljkic), Korkor, Drum, Bauer (84. Mättig), Mehring, Seidl, Krepek.

Tore: 1:0 Fischer (19.), 2:0 Siebald (40.), 2:1 Seidl (47.), 3:1 Antonio (90.+4).

Gelbe Karten: Kretzschmar, Fischer – Drum, Bauer, Keskin, Mayer.

Zeitstrafe: S. Bahadir (61./Foul/FCU).

Schiedsrichter: Lukas Schregle.

Zuschauer: 50.