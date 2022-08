Fehlstart für Kreuth: FC Real unterliegt beim SC RW Bad Tölz

War nicht zufrieden: Kreuths Trainer Reiner Leitl. © al

Eine „Watschn zur rechten Zeit“ hat sich der FC Real Kreuth beim SC RW Bad Tölz eingefangen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage.

Kreuth – Die Würze beim Fußball ist, wenn Insider mit Prognosen falsch liegen. Ob der FC Real Kreuth über-, oder der Aufsteiger aus Bad Tölz unterschätzt wurde, ist nicht absehbar. Aber dass die Enterbacher Federn lassen, war nicht prognostiziert. „Die waren bissig, zweikampfstark, haben in der Abwehr wenig zugelassen und mehr investiert“, lobte Reiner Leitl. Aber: „Verlieren hätten wir trotzdem nicht dürfen“. Der Kreuther Trainer hatte eine ausgeglichene erste Halbzeit gesehen, mit zwei Halbchancen des Stürmers Christopher Schröter. Das 0:0 zur Pause war kein Beinbruch. Als Tobias Frank einen Lattenknaller von Schröter zum 1:0 einschob, schien alles nach Plan zu laufen. Aber ein Fehler im Spielaufbau führte zum 1:1. Und fortan klappten die Kreuther zusammen, wie ein Kartenhaus. „Das war ein mentaler Knacks. Irgendwie war dann die Luft raus“, sagte Leitl.

Trotzdem hatte Schröter die Führung auf dem Fuß. Aber er traf, nach dem Ausspielen des Torwarts, nur das Außennetz. In der Schlussphase ereilte die Burschen die Höchststrafe. Ein Tölzer Stürmer spritzte in einen Querpass und traf zum 2:1. Dass Simon Mayr in der Nachspielzeit am Kreuz scheiterte, war schlichtweg Pech. „Vielleicht war's eine Watschn zur rechten Zeit“, so Leitl. „Wir müssen zulegen. Sonst gehen wir unter wie ein bleierner Fisch.“

ko

SC RW Bad Tölz – FC Real Kreuth 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Frank (46.), 1:1 Kocyigit (52.), 1:2 Abu Swid (86.).

FC: Franz – S. Mayr., Collette (43. Götschl), M. Mayr, Schmid – K. Kölbl, Chraloglu, Sandra (84. Höss), T. Frank – Mack, Schröter (65. Egger).

Gelbe Karten: Horwath, Standke, Abu Swid, Estner - Egger.

Schiedsrichter: M. Steingruber (FC Kochelsee-Schlehdorf).

Zuschauer: 140.