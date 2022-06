Felix Scherer wird Trainer bei Deisenhofens U23: „Zeit für den Schritt gekommen“

Vollen Einsatz zeigte Felix Scherer (r.) für den SV Miesbach bis vor wenigen Wochen auf dem Platz. Künftig trainiert er die U23 des FC Deisenhofen. © Roland Halmel

Felix Scherer verlässt den SV Miesbach und wechselt in die Bezirksliga. Bei der U23 des FC Deisenhofen wird er aber nicht auf dem Platz, sondern an der Seitenlinie stehen.

Landkreis – Felix Scherer hängt seine Fußballschuhe (weitgehend) an den Nagel. Der 31-Jährige war in der vergangenen Saison für den SV Miesbach noch in der Kreisliga aufgelaufen, nun hat er eine neue Aufgabe: Scherer übernimmt die U23 des FC Deisenhofen, die jüngst den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat, als Trainer.

Herr Scherer, Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Wie kam der Kontakt zustande?

Vielen Dank. Franz Perneker und Thomas Werth, der alte und der neue Sportliche Leiter, sind Mitte der Rückrunde auf mich zugekommen und wollten mich gerne als Trainer der U23 des FC Deisenhofen verpflichten. Sie haben meinen Weg als Trainer schon seit ein paar Jahren verfolgt. Da ich Anfang des Jahres meinen Trainerjob im Nachwuchs des TSV 1860 München nach zwei Jahren aus beruflichen Gründen aufgeben musste, hat es nun perfekt für beide Seiten gepasst. Nach 14 Jahren als Spieler im Herrenbereich ist für mich mit 31 Jahren der Zeitpunkt gekommen, diesen Schritt zu gehen. Mit dem Konzept des FC Deisenhofen, die Talente aus der eigenen U19 über die U23 an die erste Mannschaft und somit die Bayernliga heranzuführen, sowie den Werten des Vereins kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren.

Sie waren lange Jahre in Miesbach und Hausham aktiv, was bleibt aus dieser Zeit hängen?

Es bleiben viele tolle Erinnerungen. Der Aufstieg mit Miesbach in die Kreisliga war eines der Highlights. Genau wie die Zeit als Spielertrainer in Hausham, als es uns gelungen ist, die Mannschaft in der Kreisliga zu etablieren. Ich habe insgesamt acht Jahre beim FC und dann beim SV Miesbach gespielt, das war eine super Zeit und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf und neben dem Platz viel erlebt und bin für diese Zeit sehr dankbar.

Werden Sie zukünftig selbst für Deisenhofen auflaufen oder hängen Sie die Schuhe an den Nagel?

Nein, ich werde nur als Trainer arbeiten. Ich habe bei Hausham gemerkt, wie schwer es ist, als Spielertrainer zu arbeiten und mir geschworen, das nie mehr zu machen. Das kommt für mich nicht mehr in Frage.

Wie lauten die Ziele für die neue Saison?

Unser Ziel ist es, dass wir uns mit der U23 in der Bezirksliga etablieren, nachdem es jetzt endlich mit dem Aufstieg geklappt hat. Für uns geht es darum, den Klassenerhalt zu schaffen und die Talente aus der U19 weiterzuentwickeln. Hier will ich eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern schaffen, um für die Bezirksliga gerüstet zu sein.

Reizt es Sie nicht, weiterhin auf dem Platz zu stehen?

Selbst werde ich erst einmal gar nicht mehr spielen. Wenn der Spaß zurückkommen sollte, kann es aber sein, dass ich ab und zu mal in der Dritten in der Kreisklasse spielen werde. Dies aber auch nur, wenn es der Terminkalender zulässt. Wir haben ein straffes Programm und noch viel Arbeit vor uns. Für mich steht die U23 immer an erster Stelle.

Das Gespräch führte Thomas Spiesl.