Finales Heimspiel am Enterbach: FC Real Kreuth begrüßt TuS Holzkirchen II

Chancen auf beiden Seiten: Die Grün-Weißen aus Holzkirchen starteten stark in die erste Halbzeit des Hinspiels, die Gäste aus Kreuth übernahmen diese Rolle in zweiten Hälfte. © TP

Der FC Real Kreuth empfängt den TuS Holzkirchen und kann im letzten Heimspiel des Jahres den fünften Platz der Kreisliga 1 absichern.

Kreuth – Der FC Real Kreuth hat an sein Leistungsvermögen einen gehobenen Anspruch. Vor allem in Heimspielen. Sie sehen sich zu Hause in der Verpflichtung, die Fans zu verwöhnen. Entsprechend haben die Kreuther gegen den TuS Holzkirchen II (Samstag, 15 Uhr) einen Heimsieg auf der Rechnung.

Für Tobias Schnitzenbaumer geht es nicht darum, mit einem Sieg gegen die Holzkirchner die Option offen zu halten, Otterfing noch von Rang vier zu verdrängen. „Wir sind unseren Fans etwas schuldig. Wer an den Enterbach pilgert, hat den Anspruch, auf die Leistung seiner Burschen stolz zu sein“, erklärt Schnitzenbauer, „und wir sind bestrebt, diesen Anspruch zu erfüllen.“ Wobei die Tegernseer bereits in Holzkirchen mit ihrem Gegner auf Augenhöhe waren. Das 1:1-Remis war dem Spielverlauf entsprechend. „Es ist unser letztes Heimspiel in diesem Jahr“, erläutert Schnitzenbaumer, „und entsprechend wird die Leistung noch mehr im Gedächtnis unserer Zuschauer bleiben, als ein Spiel im September.“

Personell ist der Kreuther Trainer nahezu sorgenfrei. Sebastian und Kilian Kölbl stehen ebenso im Aufgebot wie Simon Mayr. Einzig Christopher Schröter wird fehlen. Dass es im Holzkirchner Kader Verstärkung aus dem Landesliga-Aufgebot Tradition hat, ist Schnitzenbaumer bewusst. Diesmal rechnet er mit Sean Erten. „Ein begnadeter Fußballer“, weiß Schnitzenbaumer, „aber ich rechne stark damit, dass wir ihn einengen können.“

Florian Ächter weiß um die Heimstärke der Kreuther. Was der Taktik des Holzkirchner Trainers durchaus entgegenkommt: „Wenn wir geradlinig vorgetragene Tempogegenstöße umsetzen können, wird unser Gegner Probleme bekommen.“ Wobei es Ächter gelungen ist, dass seine Burschen Regelverstöße minimal halten. Die Holzkirchner gehören zu den Mannschaften mit den wenigsten gelben Karten.

Ob Erten wirklich im Kader ist, oder ein weiterer Landesligaspieler, hält Ächter unter der Decke. Für ihn ist es wichtig, dass seine Burschen die vorgegebene Marschroute umsetzen. ko