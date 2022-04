Flachlandcup: 94 junge Skifahrer schaffen es in Gesamtwertung

Von: Sebastian Grauvogl

Pokale, Urkunden und Eisgutscheine: Mit Preisen förmlich eingedeckt wurden die Kinder und Jugendlichen, die beim Flachlandcup der SF Föching, des TSV Hartpenning und des TSV Otterfing teilgenommen hatten. © Privat

Beste Wettkampfbedingungen bei allen vier Riesenslalomrennen hatten die 94 jungen Teilnehmer des diesjährigen Flachlandcups der SF Föching, des TSV Otterfing und des TSV Hartpenning.

Landkreis – „Traumhaftes Wetter, perfekter Schnee, bestens präparierte Pisten“: Die Organisatoren des diesjährigen Flachlandcups der Skiabteilungen der SF Föching, des TSV Hartpenning und des TSV Otterfing kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, wenn sie über die Bedingungen bei den vier Riesenslalomrennen sprechen. Entsprechend viel Spaß hatten die 94 Kinder und Jugendlichen der drei Vereine, die bei den Läufen an den Start gegangen waren und es jeweils mit mindestens zwei Ergebnissen in die Gesamtwertung geschafft haben. Kürzlich folgte nun die feierliche Siegerehrung in der Aula der Otterfinger Grundschule.

Den Auftakt des Flachlandcups nahmen heuer die Otterfinger am Kitzlahner-Sessellift am Sudelfeld in die Hand. Mit den Erwachsenen waren hier 139 Läufer am Start. Das zweite Rennen organisierten die Föchinger auf der Firstalmabfahrt im Skigebiet Spitzingsee, an dem mit den Erwachsenen 117 Sportler teilnahmen. Um den Goldenen Ski ging dann der von allen drei Vereinen gemeinsam ausgerufene dritte Riesenslalom, bei dem 95 Kinder und Jugendliche im Christa-Kinshofer Skizentrum am Sonnenbichl in Bad Wiessee ihr Können auf den Brettln zeigten. Dieses Rennen sei immer wieder ein besonderes Erlebnis, da der zweite Lauf unter Flutlicht stattfinde, stellen die Veranstalter fest. Neben der Einzelwertung werde beim Goldenen Ski besonderer Wert auf die Mannschaftswettbewerbe der U6 bis U8, U10 bis U12 und U14 bis U16 gelegt. Von den Teampokalen gingen jeweils einer nach Hartpenning und nach Otterfing sowie zwei nach Föching. Die heuer zum dritten Mal ermittelte Gesamtwertung aller Teilnehmer am Goldenen Ski ging an den TSV Hartpenning. Dem Verein oblag auch die Organisation des vierten und letzten Rennens am Waldkopf-Sessellift am Sudelfeld, bei dem sich 112 Fahrer auf die Strecke wagten.

Zum großen Wiedersehen der jungen Skiläufer kam es bei der Gesamtsiegerehrung in der Aula der Otterfinger Grundschule. Hier wurden die Kinder und Jugendlichen für ihre Leistungen in den Altersklassen U6, U8, U10, U12, U14, U16 und U18 – jeweils weiblich und männlich – ausgezeichnet, wobei immer die besten drei Einzelergebnisse in die Punktewertung eingeflossen sind.

Zum Abschluss bedankten sich die Verantwortlichen der drei Vereine bei den Skigebieten Sudelfeld, Spitzingsee und Sonnenbichl für die „hervorragenden Bedingungen“ und bei den Sponsoren für die „tatkräftige finanzielle Unterstützung“. Und die vom Holzkirchner Café Franzetti für jedes Kind zur Verfügung gestellten Eisgutscheine dürften angesichts der Jahreszeit wohl bald eingelöst werden.

sg